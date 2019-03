Des universités américaines recrutent nos talents québécois

Alors qu’aux États-Unis, le pire scandale sportif de l’histoire éclabousse des parents accusés d’« acheter une place » à leurs enfants dans les grandes universités, ces mêmes institutions payent une fortune pour des Québécois.

« On paye mes études, ma nourriture, mon logis, mes tournois. On paye tout. On me donne même 530 $ d’argent de poche par mois », raconte la joueuse de tennis québécoise de niveau 1 Tamara Racine, âgée de 19 ans et recrutée par la Mississippi State University.

Contrairement aux parents qui ont dû sortir leur chéquier pour « acheter une place » pour leurs enfants dans les universités américaines de l’élite, Tamara Racine a vécu exactement le contraire. C’est l’Université qui est venue à elle.

« On m’a contactée sur Facebook. On m’a ensuite invitée à visiter l’institution. Ils m’ont payé le billet d’avion. Tout », raconte Tamara Racine, qui se sent comme un poisson dans l’eau en fréquentant l’une des universités les mieux cotées au monde.

Comme elle, des dizaines de Québécois partent chaque année aux États-Unis pour jouer au basketball, au hockey féminin, au soccer ou pour s’exercer au tennis, explique

Patricia Demers, directrice générale de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.

« Les universités québécoises ne payent pas encore la nourriture et le logement, mais elles payent les études aux meilleurs. Notre fondation offre des bourses de 10 000 $ », ajoute-t-elle.

Pour le père de Tamara Racine, Philippe Racine, le fait que sa fille puisse étudier, toutes dépenses payées, chez nos voisins du sud dans une prestigieuse université tout en jouant au tennis est une aubaine dans tous les sens du mot.

« Après avoir investi facilement un demi-million $ dans la carrière de tennis de ma fille, je me dis : ouf, enfin j’ai une pause ! », partage-t-il à la blague, fier de pouvoir compter sur l’institution de prestige pour prendre soin d’elle.

M. Racine n’a d’ailleurs que du bien à dire de l’aventure que vit en ce moment sa fille aux États-Unis. « On l’oblige à avoir une moyenne de 3,0, donc elle doit aussi étudier, et pas juste penser au tennis », souligne le père.

« Il n’y a pas de raccourci pour le succès », aime à rappeler de son côté Sébastien Fyfe, directeur général de l’Alliance

Sport-Études, qui regroupe 45 collèges, le Cégep à distance et huit universités, et dont la mission est de soutenir la réussite scolaire des athlètes québécois de haut niveau.