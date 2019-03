Dur début de saison pour un motocycliste de la Colombie-Britannique

KELOWNA, Colombie-Britannique | Un jeune motocycliste très pressé va l’apprendre à ses dépens: on ne roule pas à plus de 200 km/h avec son engin, même si le printemps est en train de s’installer.

Le motocycliste a été pris en flagrant délit, jeudi, alors qu’il filait à 207 km/h sur l’autoroute 97 C, à Kelowna, en Colombie-Britannique, ce qui est bien sûr considéré comme un grand excès de vitesse.

Voulant donner un exemple et sensibiliser tous les usagers de la route, la Gendarmerie royale du Canada a partagé l’info sur Twitter, indiquant qu’en plus, le motocycliste ne disposait pas d’un permis de conduire valide et que sa moto n’était pas immatriculée en bonne et due forme.

Résultat: ce conducteur dangereux – pour les autres usagers de la route et pour lui-même – a écopé d’une amende de 1357 $ (483 $ pour son grand excès de vitesse, 598 $ pour ne pas avoir d’assurance et 276 $ pour ne pas détenir de permis en règle).