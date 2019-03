GUILBAULT, Yves



Le 18 mars 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Yves Guilbault, époux de Mme Madeleine Haineault, fils de feu Yvon Guilbault et frère de feu Robert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lynda (Samer Kik) et Daniel (Josée Bertrand-Robitaille), ses petits-enfants Laurence (Charles), Alexandra (Philippe), Sandrine, Simon et Sofia, sa mère Jacqueline St-Germain, son frère Pierre, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Une cérémonie intime aura lieu à une date ultérieure.Pour ceux qui le désirent, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.LA MAISON DARCHE7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.com