Eh que c’est beau!

« Les anciens joueurs des Nordiques sont les bienvenus et ils le savent. » Réjean Houle, président de l’Association des anciens du Canadien, comprend la situation pour les anciens Nordiques sans port d’attache et, même s’ils ont été les rivaux les plus détestables, Réjean les accueillera toujours dans le giron du Canadien. Ce sont comme des demi-frères. Jeudi, le grand Wally Weir, un Verdunois qui a joué pendant une dizaine d’années avec Québec, était au milieu des Delorme, Carbo, Rick Green, Lambert, Gainey, Wilson et Lafleur au Salon des anciens Canadiens du Centre Bell. Ça faisait drôle. S’il en est un qui entretenait la guerre entre les deux clubs, c’est bien le méchant Wally. Tout ça est du passé et, aujourd’hui, on célèbre et salue cette rivalité devenue légendaire. C’est beau à voir comme c’est aussi touchant de sentir cette confrérie des ex-joueurs du Canadien qui, souvent discrètement, s’entraident et relèvent d’autres anciens guerriers en difficulté. Cette solidarité, Réjean Houle y tient et l’entretient. L’Association des anciens a aujourd’hui 36 ans. Une idée de Ronald Corey qui, justement, voulait que les jeunes joueurs voient les bras qui se sont meurtris dans la belle histoire. C’est drôlement réussi.

Pour les Ti-papous

Dans la même famille, si vous allez au match du Canadien, ce soir, n’oubliez pas d’apporter un petit, moyen ou gros quelque chose. Dès 16 h aux abords du Centre Bell, c’est la collecte pour lutter contre l’insécurité des tout-petits. Denrées non périssables, produits de soins pour nourrissons, purée pour bébés, lingettes humides, couches jetables, dons monétaires, etc., tout est bon. Les conjointes des joueurs, des anciens et d’autres membres de l’organisation seront là et se serrent les coudes pour Moisson Montréal cette fois. Vous pouvez même aller faire votre don sans assister au match que le Canadien va gagner contre Buffalo. Ça va faire le niaisage.

Samedismes

On ne serait pas en train de faire une croix sur le crucifix ?

Une affirmation peut être gratuite et coûter très cher.

Avez-vous un doute lorsque vous voyez un jardinier chauve ?

Philosophie Donald Trump : « Je pense donc je nuis. »

La glace cède sous le poids d’un camion. Depuis, le Dodge Ram.

À mardi

Il y a de l’amour dans l’air. J’adore !