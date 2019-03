BONNIER, Gisèle



À Montréal, le 13 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Gisèle Bonnier (Lavallée), épouse de feu Claude Bonnier, mère de Pierre (Manon Dubuc).Outre son fils, elle laisse dans le deuil ses petits-enfants Catherine et Pierre-Alexandre, ses soeurs Denise (Gérald Lalonde) et Louise (Paul Nicholson) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 mai dès 9h, suivies des funérailles à 10h, en l'église des Saints-Anges-Gardiens, 1400, boul. Saint-Joseph, Lachine.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.LAURENT THÉRIAULT514-769-3867