Hilary Knight en quête d’un premier titre avec les Canadiennes

L’attaquante Hilary Knight en sera à sa première finale de la Coupe Clarkson en tant que membre des Canadiennes de Montréal, dimanche, à Toronto. Et rien ne lui ferait plus plaisir que de décrocher son premier titre avec la formation québécoise contre l’Inferno de Calgary, qui a dominé la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) cette saison.

Avec un dossier de 23-4 en saison régulière, l’Inferno est la grande favorite en vue de la finale. L’équipe albertaine a d’ailleurs remporté quatre de ses six affrontements contre les Canadiennes cette saison.

«Il n’y a pas de doute, nous serons les négligées, reconnaît Knight. Les chiffres ne mentent pas; elles ont gagné plus de matchs que nous. Mais c’est une position intéressante puisque nous n’aurons absolument rien à perdre.»

Cette rencontre viendra alimenter la rivalité entre les deux formations, qui s’affronteront pour une troisième fois en quatre ans en finale de la Coupe Clarkson. Calgary l’avait emporté en 2016 tandis que Montréal s’était imposé en 2017. Knight et ses coéquipières savent maintenant très bien ce qu’elles doivent faire pour obtenir du succès face à l’Inferno.

«C’est une équipe très rapide et dynamique. Souvent, on les perd sur la glace et soudainement, leurs meilleures joueuses sont postées devant notre filet. La clé, c’est de briser leur rythme et d’établir notre jeu, explique l’attaquante américaine, qui a inscrit sept points en trois matchs contre le Thunder de Markham en demi-finale.

«Ce sera une belle opportunité de montrer à quel point notre équipe est talentueuse, passionnée et fière de porter les couleurs des Canadiennes.»

Toujours gagner

Knight sera en quête d’une troisième Coupe Clarkson, elle qui a remporté deux fois le précieux trophée avec les Blades de Boston, en 2013 et 2015. Bien qu’elle compte aussi à son palmarès un titre olympique et sept titres mondiaux avec l’équipe nationale américaine, l’attaquante de 29 ans est insatiable.

«Je suis une personne très compétitive. On serait à l’épicerie, et je courrais pour arriver aux paniers avant toi, illustre l’athlète originaire de Californie, qui a joint les Canadiennes en février 2018. Peu importe le titre, je veux le gagner. Que ce soit la Coupe Clarkson, une finale nationale ou le match pour la médaille d’or aux Jeux olympiques.»

Jumelée à un talent exceptionnel, cette soif de victoire a certainement contribué à faire de Knight l’une des joueuses les plus redoutables de la planète. Dans un récent sondage, les membres de l’association des joueurs de la Ligue nationale de hockey l’ont d’ailleurs désignée comme la meilleure joueuse de hockey au monde.

«C’est un honneur immense d’être reconnue de la sorte par mes pairs masculins. Ça démontre que nous commençons à être reconnues. D’ailleurs, toutes les filles qui étaient en nomination sont des joueuses phénoménales. Nous en avons plusieurs dans notre équipe, ce qui est super!»