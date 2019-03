Inoubliables : Élaine Bédard

En 1954, elle faisait scandale à Paris dans une robe rouge en peau de soie à l’occasion de la Nuit des parfums de la maison haute couture Lanvin/Castillo. Et dès lors, on s’arracha cette exubérante « reine du charme ». Elle fut la mannequin canadienne-française la mieux payée du Canada et sa renommée dépassa nos frontières. Johnny Carson lui-même, qui l’a reçue cinq fois à son émission, l’avait surnommée la French sweetheart. Mais Élaine Bédard ne plaisait pas à tout le monde...

Comment a débuté votre carrière ?

J’ai été la révélation grâce à cette Nuit des parfums à Paris, je suis devenue la sensation de l’heure ! J’ai fait la page frontispice du quotidien de l’époque Paris-Presse-L’Intransigeant, à titre de « mannequin numéro un du Canada ». Les grands couturiers Dior et Balmain ont voulu m’engager, mais je n’avais pas 21 ans et ma mère a préféré que je revienne à Montréal. À mon retour, j’ai eu plusieurs demandes pour la télévision. J’ai fait mes débuts à l’émission La Rigolade, aux côtés de Denis Drouin et Marcel Giguère.

Après mes apparitions au Johnny Carson show, tout le monde me reconnaissait à New York et me complimentait. La télé, c’est très puissant.

Vous étiez flamboyante, volubile et directe. Tout le monde a dû tomber sous le charme ?

Pas tout le monde (rires). Pour les curés, les bonnes sœurs et beaucoup de Québécoises, j’étais Satan en personne !

J’étais très à l’aise avec la popularité. Je vivais très bien ça. C’était dans ma nature. Mais en 1966, ça été moins drôle. Alors que j’animais l’émission Music-Hall, des femmes (jalouses) venaient manifester et demander qu’on boycotte Cadillac, qui était notre commanditaire. C’était très désagréable. J’ai reçu un déluge d’insultes. On m’a traitée de salope. Mon chien a été éventré. J’ai même eu des menaces de mort. Un jour, six beaux grands gars de la GRC sont entrés en studio pour me voir. J’ai cru que je n’avais pas payé mes impôts ! Mais ils venaient pour me protéger.

Comment avez-vous réussi à surmonter ces épreuves ?

J’étais forte et j’avais du cran. Pour arriver à quelque chose, il faut du cran, sinon on ne va nulle part. J’ai été orpheline de père à 17 ans et de mère à 25 ans. J’ai dû me défendre dans la vie.

Au départ, je voulais être avocate. Si tel avait été le cas, j’aurais demandé aux femmes d’apprendre à être indépendantes et responsables. Je leur aurais dit d’apprendre à se défendre très jeunes, dès l’âge de 14 ans, à être physiquement prêtes à se défendre avec les yeux, avec les poings, avec les jambes, avec la tête, avec tout ce qu’on a.

C’est grâce à votre force de caractère que vous avez échappé à toutes les embûches ?

Pour faire écho au mouvement #metoo (#MoiAussi), je peux dire que je me suis heurtée, à l’époque, à plusieurs situations difficiles. Un directeur de programme m’a déjà proposé d’animer un quiz, à condition d’être... sa maîtresse. J’ai dit : « non, je ne suis pas intéressée » et il n’a pas insisté. Mais j’étais forte et j’intimidais les hommes. Je me suis débarrassée comme ça de plein d’hommes et de femmes !

Vous étiez la mannequin la mieux payée du Canada, qu’est-ce que ça représentait ?

Je gagnais mille dollars par représentation de mode. C’était les années 1954 et 1955. À l’époque, une voiture valait 1500 $ et une maison à Outremont 16 000 $. C’était énorme.

Parlez-nous de vos succès sur disques.

J’ai enregistré un album et des 33 tours. Avec ma chanson le Hip-Hop, on avait inventé une danse.

Tous les soirs, je sortais dîner à la tour Effeil, au café Martin ou au Ritz, à Montréal. Je faisais ma tournée avec mes deux ou trois caniches. J’étais amie avec Pierre Elliot Trudeau. C’était un personnage intéressant, quelqu’un de stimulant, un intellectuel. Un soir au Ritz, je lui ai appris le Hip-Hop !

J’ai eu beaucoup de plaisir dans la vie. Je ne perdais pas mon temps. Je vivais presque 24 heures sur 24.

Si c’était à refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose ?

Un truc que je ferais, c’est cette émission de cuisine qu’un célèbre producteur de Toronto m’avait proposée. Je ne savais pas du tout faire la cuisine, mais c’était quelque chose d’un peu sexy, d’amusant. J’ai refusé sous prétexte que je ne voulais pas faire la boniche ! (rire) Aujourd’hui, je réalise que c’était important. On m’avait aussi proposé un rôle dans Dynastie et quelques rôles de filles stupides dans des comédies américaines. J’avais dit : « Au Québec, je suis une star, je ne vais pas faire l’imbécile aux États-Unis ! »

À quoi ressemble votre vie aujour­d’hui, aux côtés de votre époux, le comte Alexandre de Bothuri ?

Nous sommes collectionneurs et nous partageons notre temps entre Paris, Montréal, le Vermont et la Floride. Avant, on allait sans arrêt à New York pour les ventes aux enchères et chez Drouot à Paris. Il y a 15 ans, il fallait que j’acquière tel ou tel objet, j’en avais des palpitations, mais avec l’âge, je suis beaucoup moins excitée par les acquisitions, et je ne suis pas attachée à toutes ces œuvres. J’aimerais m’en départir avant de mourir. Sauf pour un tableau grandeur nature de madame Victoire, la fille de Louis XV.

Nous n’avons pas d’héritiers, et c’est un problème. Mon mari voudrait fonder un musée, moi je voudrais liquider nos acquis pour aider une association.

Chacun son chemin