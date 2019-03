Jason Pominville discret sur son futur

À 36 ans et sans contrat pour la saison prochaine, Jason Pominville sait qu’il devra songer tôt ou tard à la retraite. L’ailier droit des Sabres de Buffalo n’a toutefois pas encore de plan défini dans son esprit.

Avec plus de 1000 matchs (1053) et plus de 700 points (724), Pominville a déjà connu une très belle carrière.

En matinée, l’attaquant originaire de Repentigny a participé à un entraînement optionnel sur la glace du Centre Bell. Il se préparait à y jouer une 64e rencontre contre le Canadien, mais peut-être sa dernière à Montréal.

« Non, je n’y pense pas, a répliqué Pominville. J’essaye d’apprécier le moment. Je reste avec une mentalité d’un jour à la fois. Je me sens bien, je suis en santé. Je prendrai le temps à la fin de la saison pour réfléchir à mon avenir, mais aussi à celui de ma famille. Mais je ne pense pas au fait que ça pourrait être ma dernière rencontre à Montréal. Si ça doit l’être, ce le sera. »

Phil Housley a eu la délicatesse de réintégrer Pominville à sa formation après deux rencontres d’affilée où il l’a laissé dans les gradins face aux Blues de St. Louis et aux Maple Leafs de Toronto.

« C’est toujours difficile de laisser de côté un vétéran, a dit l’entraîneur en chef des Sabres. Jason a toujours fait les bonnes choses, mais on n’obtenait pas de résultat. On n’a pas eu de résultat à Toronto, on fait des changements et je suis content de le revoir dans la formation. »

De la place pour les jeunes

Toujours diplomate, Pominville n’a pas fait grand cas de son utilisation en cette autre fin de saison décevante à Buffalo.

« Je comprends l’organisation, ils veulent voir des jeunes, a-t-il précisé. Alexander Nylander est un choix de premier tour des Sabres en 2016 et il a besoin de jouer. Moi, je suis un vétéran et l’équipe sait très bien ce que j’ai à offrir. »

À la fin de l’année, Pominville aimerait discuter avec son directeur général Jason Botterill dans le but d’un retour à Buffalo. Il n’a jamais caché son amour pour cette ville du nord de l’État de New York. Mais il n’est pas fermé à l’idée de poursuivre sa carrière ailleurs dans la LNH s’il reçoit une proposition intéressante.

« Non, ce ne sera pas Buffalo ou rien, a-t-il précisé. Je ne sais pas. On verra. J’analyserai le tout à la fin de la saison. Pour l’instant, je veux juste terminer la saison du bon pied. Je veux encore m’amuser. »

La chute

À la fin de novembre, les Sabres se destinaient à une première participation aux séries depuis la saison 2010-2011. Ils étaient la surprise dans la LNH. Ils ont dégringolé dangereusement depuis ce temps.

« Je dirais qu’on n’était pas aussi bons que notre fiche en début de saison, avec nos 10 victoires d’affilée, a rappelé Pominville. En ce moment, on n’est pas aussi mauvais. Si tu regardes nos 10 victoires de suite, nous en avons eu neuf par un but. Nos gardiens jouaient au-dessus de leur tête et Jeff Skinner avait un taux de réussite à 25 %. C’était difficile de maintenir ça.

« En ce moment, c’est le contraire. Quand on arrive en troisième période, c’est souvent des matchs avec des écarts d’un but, mais nous les perdons. Au début de l’année, on trouvait des façons de gagner. Maintenant, c’est l’inverse. »