KiNipi spa nordique & hébergement: Printemps au spa­­

On apprécie une pause printanière chez KiNipi Spa en Mauricie. Hébergement luxueux, expérience thermale et fine cuisine se conjuguent dans le spa urbain pour le bien-être de l’esprit et du corps.

C’est un séjour tout à fait reposant qui nous attend chez KiNipi spa nordique & hébergement à Trois-Rivières. L’établissement, qui veut dire « votre eau » en algonquin, est situé dans une nature luxuriante où le temps s’arrête et où il fait bon prendre soin de soi.

Hébergement parfait

Les 24 suites proposées sont spacieuses, modernes et douillettes pour les 16 ans et plus. Les invités disposent d’une ou de deux chambres avec un très grand lit, de même qu’une salle de bain privée, deux dans les plus grandes suites. On accède à une cuisine complète et à un salon confortable. La décoration reste épurée et les couleurs douces. Seule la couleur jaune, présente sur la lampe ou le couvre-lit ajoute une touche dynamique à l’espace. Dans chaque chambre, une immense murale installée à la tête du lit rappelle un endroit zen du KiNipi. De toute beauté ! Autant dans la suite que sur le site du spa, l’ambiance est au calme et à la paix, on l’apprécie.

Du bonheur

En plus d’offrir un gîte pour la nuit, KiNipi suggère une expérience thermale bénéfique pour le corps. On plonge donc au cœur des bassins chauds à remous, du sauna finlandais, du hammam et des bassins froids. On passe du chaud au froid à 2 ou 3 reprises pour un choc thermique optimal provoquant une grande détente.

De plus, de la massothérapie et des soins pour le corps et esthétiques sont proposés. La terrasse extérieure, hamacs, fauteuils Adirondack, chaises longues foyers et lampes chauffantes promettent de se détendre en plein air. Enfin, plusieurs choix de mets sont offerts à la carte au restaurant KiNipi, où l’on peut déjeuner, dîner et souper dans le confort de son peignoir. Génial !

À savoir

TARIFS Une nuit en occupation double à partir de 418 $ incluant le déjeuner et l’accès de 2 journées aux bains.

SERVICES On se sert au bar dans la suite si nécessaire ($). Avec le forfait hébergement et spa, on nous prête peignoirs, serviettes, couvertures, sandales et casiers avec clé. Stationnement intérieur et ascenseur disponibles

ACTIVITÉS SUR PLACE Deux salles de réunions permettent de tenir des anniversaires.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS On fait de la randonnée pédestre et du vélo dans les sentiers autour. Lorsque les terrains sont prêts, on joue une partie au Club de golf Ki-8-Eb à côté.

COORDONNÉES

KiNipi Spa nordique & hébergement

8210, boul. des Forges, Place Ki-8-Eb

Trois-Rivières (Québec)

G8Y 4W2

Téléphone : 1 888 9KINIPI

kinipi.ca