Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen dixièmes au monde

Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen ont accueilli avec fierté leur pointage dans le fameux «kiss and cry» de l’aréna de Saitama, au Japon, samedi. Représentant le Canada pour la première fois aux Championnats du monde de patinage artistique, ils ont conclu au dixième rang en danse.

Les médaillés de bronze des derniers Championnats nationaux ont obtenu une note totale de 188,10, leur meilleure marque personnelle. Les juges ont accordé aux Longueuillois 113,34 points pour leur programme libre au son d’un agencement de chansons espagnoles.

«Nous étions vraiment dans le moment présent et nous nous sentions super bien sur la glace. Nous avons connecté ensemble et avec la foule, c’était merveilleux! Il n’y a rien à redire en fait, c’était un super moment à vivre pour notre dernière performance de la saison. Ça nous donne juste envie de continuer les entraînements et de plonger dans la prochaine année», a fait savoir Laurence Fournier-Beaudry, qui représentait le Danemark avec son partenaire auparavant.

Les médaillés d’argent des Jeux olympiques de Pyeongchang, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (222,65 points), ont remporté leur quatrième titre mondial. Les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (211,76) ont mis la main sur l’argent, leur première médaille aux mondiaux seniors, alors que les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (210,40) ont complété le podium.

Les Ontariens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje (205,62) ont pris le cinquième rang et Piper Gilles et Paul Poirier (200,92) le septième échelon.