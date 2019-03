Le baseball à Montréal en photos et en anecdotes

Notre collègue Marc de Foy est surtout connu pour avoir couvert le Canadien pendant quelques dizaines d’années, mais derrière le gars de hockey se cache un amateur de baseball qui a décidé de partager sa passion.

C’est ainsi qu’il lancera, dans quelques jours, Baseball PQ, un superbe ouvrage richement illustré qu’il a concocté avec la collaboration de Rodger Brulotte.

Le livre grand format fait le tour de l’histoire du baseball dans la province, et plus particulièrement à Montréal, et ne s’attarde pas seulement aux Expos ou aux Royaux. L’amateur de baseball y trouvera son compte parmi les quelque 225 photos, dont plusieurs sont inédites et montrent des scènes d’action.

« Ce n’est pas une encyclopédie, on regarde ce qui s’est fait dans le passé du baseball à Montréal, avance l’auteur. C’est un livre sans prétention qui se lit facilement.

« Ça nous en apprend quand même beaucoup parce qu’il n’y a pas beaucoup d’ouvrages qui ont été faits sur l’histoire du baseball, il y en a beaucoup plus sur le hockey. »

Photo I-80401, © Musée McCord

Le baseball avant

Bien sûr, de Foy fait la part belle aux Expos et aux Royaux, les deux équipes emblématiques du baseball dans la métropole, mais il a gratté beaucoup plus loin que ça.

« Le premier club a été fondé au début des années 1870. C’est bien avant la fondation du Club de hockey Canadien, en 1909. C’est quand même étonnant d’apprendre ça. »

Photo M2005.51.5278, © Musée McCord

Qui plus est, il a souligné que l’appellation des Royaux n’est pas née avec la formation AAA qui était l’équipe-école des Dodgers, des années 1940 au début des années 1960.

« Avant les Royaux qui ont joué au stade De Lorimier, il y a eu deux autres versions, dont une au tournant du 20e siècle et une autre, beaucoup moins connue, dans les années 1920.

« Celle-là, je ne la connaissais vraiment pas, je suis tombé dessus par hasard sur un site internet. »

Photo Blanches Bulles

Des histoires

Marc a voulu relater l’histoire du baseball québécois et pour ce faire, il a épluché de nombreux documents d’archives l’automne dernier. Mais il a aussi voulu mettre en lumière des moments ou des joueurs bien précis en les séparant du lot.

« Parler de Claude Raymond c’était incontournable, quand on pense au baseball au Québec, on pense tout de suite à lui. »

Il s’est aussi intéressé à une autre figure de proue des Expos des premières années, soit l’inimitable Rusty Staub.

Il mentionne au détour qu’une des histoires qui l’a le plus touché est celle de Jackie Robinson et de sa famille, qui a véritablement trouvé refuge à Montréal.

Photo Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BAnQ Vieux-Montréal, Fonds Conrad Poirier, P48,S1,P1155

Place spéciale

« Jackie Robinson n’a joué qu’une année à Montréal en 1946, mais ç’a été une année fantastique. Ce n’était pas parfait, on ne dira pas qu’il n’y avait pas de racisme, mais ce n’était pas comme aux États-Unis. »

Il faut dire qu’avant son arrivée à Montréal, Robinson et son épouse, Rachel, n’ont pas vécu un printemps heureux avant d’aboutir au Québec en cette année d’après-guerre.

« Pour eux, passer une année à Montréal après le camp d’entraînement en Floride, où ils avaient subi de mauvais traitements, ç’a été une délivrance. Pour ça, Montréal est toujours resté dans leur cœur. »

Il rappelle au passage que les Royaux ont une place très importante dans l’histoire du baseball montréalais, presque autant que les Expos, parce que de nombreux gros noms, dont le légendaire Tommy Lasorda, ont porté leurs couleurs.

Photo M2005.51.5253, © Musée McCord

Enfant de la balle

Si Marc de Foy parle de baseball avec autant de passion, c’est parce qu’il a grandi à l’ombre du parc Jarry à l’époque où les Expos venaient d’arriver.

« Je restais sur la rue St-Denis, près de Villeray, les Expos c’était sur mon terrain de jeu lors des débuts au parc Jarry.

« Quand j’étais jeune, les deux sports qui primaient à Montréal et au Québec, c’était le hockey l’hiver et le baseball l’été.

« Je jouais au baseball avant même que les Expos arrivent. Je jouais au parc Jarry quand j’étais jeune et le samedi après-midi, il y avait des matchs à la télé avec René Lecavalier à Radio-Canada. »

Voilà donc un gros bouquin qui devrait permettre aux autres amateurs de balle de faire un intéressant voyage dans le temps avec ses nombreuses photos d’époque.