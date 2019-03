Le Kid aura toujours une place dans nos cœurs

Pendant ces nombreuses belles années, je me suis lié d’amitié avec quelques joueurs, dont Gary Carter. Le tout a commencé avec Gary en 1972, l’année où les Expos l’ont repêché en troisième ronde. À l’époque, j’étais l’adjoint administratif au directeur du recrutement et développement des joueurs, Mel Didier. Mon rôle était de préparer la sélection des joueurs selon les recommandations des recruteurs. Aujourd’hui, on décrirait mon travail comme un expert en statistiques avancées.