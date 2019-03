Le réveil printanier des sens

Le printemps s’installe – du moins au calendrier. C’est donc une belle occasion pour profiter du bonheur des petits moments ensoleillés et réveiller votre sexualité ! Comment une sexualité endormie tout l’hiver peut-elle reprendre de la vigueur ? Quels sont les ingrédients à ajouter à votre quotidien pour rendre vos soirées sous les draps plus... stimulantes ? Voyons voir...

Réciprocité d’abord !

Avant d’entamer quelque démarche que ce soit pour ravigoter la libido au sein de votre couple, il est essentiel que les partenaires soient investis des mêmes intentions. Cela semble aller de soi, mais parfois les partenaires hésitent à se parler de la situation et tiennent pour acquis que l’autre suivra le mouvement, ou pire, que l’un l’amorcera pendant que l’autre restera en attente. C’est la dégringolade assurée (ou presque !), car les malentendus se multiplieront entraînant avec eux frustrations et déceptions. Il est donc essentiel de s’assurer de cette réciprocité, qui deviendra rapidement votre levier en cas de fatigue !

Judith, une lectrice de 59 ans raconte : « Marcel et moi vivons ensemble depuis quatre ans. On n’est plus jeunes, mais on s’aime beaucoup. Ses enfants nous visitent régulièrement et disent qu’ils n’ont jamais vu leur père aussi heureux. Une de ses filles m’a même demandé c’était quoi notre recette de bonheur ! Assez gênant comme question, mais Marcel a toujours été très ouvert avec ses enfants. Il lui a répondu que nous avions une belle complicité coquine. C’est donc devenu notre code ! Il m’appelle sa coquine quand il a le goût de faire des trucs sexuellement et je fais la même chose. Je sais que ça fait “quétaine” notre affaire, mais on dirait qu’on est bien là-dedans. Ça nous évite tout le blabla des préliminaires, surtout quand ça fait longtemps qu’on ne l’a pas fait. Encore plus quétaine, chaque année au mois d’avril on fait le ménage du printemps de notre vie sexuelle. On s’entend tous les deux pour jeter des mauvaises habitudes par-dessus bord et les remplacer par des trucs qui nous font plaisir et qui nous rendent heureux sexuellement parlant. Je me rappelle que la deuxième année Marcel souhaitait intégrer plus de sexe oral pour pimenter la chose, ç’a marché ! »

Quelques trucs

Si, comme Judith et Marcel, vous ­parvenez à vivre votre sexualité avec plaisir tout au long de l’année et que seuls quelques ajustements suffisent pour ajouter du piquant, ces quelques trucs ne vous seront peut-être pas d’une grande utilité. Mais si votre ­libido est en dents de scie plusieurs mois par année, ces conseils ont ­avantage à être mis en application !

1. Réactivez l’intimité. Ce qui souvent cause la ­dégringolade devient l’indicateur de la solution. Une intimité, qui favorise le lâcher-prise nécessaire pour relancer une sexualité somnolente, se perd rapidement si elle n’est pas entretenue. Ces liens privilégiés entre partenaires composent le terreau fertile : peuvent alors croître la confiance, l’assurance, le respect, l’admiration. Se passent dans l’intimité des choses qui ne se produisent pas ailleurs. C’est donc un bel espace pour être inventif sexuellement. Comment on réactive l’intimité ? Par la communication réelle, chaque jour. S’informer de l’autre, s’écouter, partager de soi. Activité à essayer pour favoriser l’atteinte de cet objectif : passer une soirée entière (au minimum) sans téléviseur, ni téléphone ou tablette. Une soirée sans électronique, seulement à jaser autour d’une tasse de thé (une fois les enfants couchés, par exemple).

2. La séduction. Présente (ou plutôt omniprésente !) en début de relation, elle perd peu à peu de son intensité au fil des mois et des années. Pourquoi ? Bien souvent parce que l’évolution de la relation les entraîne vers des changements : responsabilités plus importantes, relâchement du désir intense de plaire ou de se faire aimer, oubli ou négligence, modification des sentiments. Bref, la séduction mérite de revenir en force, car avec elle se produisent ces petits bouillonnements dans le bas-ventre qui font frémir les plus réservés d’entre vous. Activité à essayer pour réactiver la séduction au sein de votre couple : prendre la peine, au quotidien, de trouver des raisons et des moyens pour donner le goût à l’autre d’être sensible à votre charme. Voyez à utiliser des paroles tendres et un ton de voix chaleureux en vous adressant à l’amour de votre vie. Veillez à prendre soin de votre bonheur (entamez un nouveau projet, trouvez un passe-temps qui vous fait du bien...), car celui-ci rayonnera et donnera envie à l’autre de se ­rapprocher.

3. Savourez chaque jour, chaque instant. Que chaque journée qui passe soit empreinte de joie, de sourires ou de fous rires ! Activité à essayer pour savourer davantage : la pleine conscience. Vivre en mode « être » plutôt qu’en mode « faire » contribuera assurément à vous rapprocher d’un état de bienveillance et de non-jugement envers vous-même ! Lorsque les personnes sont dans le mode « faire », elles sentent qu’il y a un écart entre leur idéal et ce qui se passe dans la réalité, créant ainsi une urgence de faire les choses (ex. : multitâches) pour rétablir un équilibre, ce qui finit par créer beaucoup de tension. Alors que dans le mode « être », la personne ne cherche pas à tout contrôler, mais bien à se laisser porter par les événements comme ils viennent. Ce mode est davantage caractérisé par la liberté et la légèreté.

Il suffit parfois de quelques trucs pour réveiller votre sexualité.

