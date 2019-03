Routes de la Floride: le sud de Jacques Doucet

La Floride, il la connaît ! Après tout, Jacques Doucet a mis les pieds au moins 45 fois au Sunshine State pour assister au camp d’entraînement des Expos de Montréal et plus tard, à celui des Blue Jays de Toronto : « Je fus privilégié ! Non seulement j’évitais deux mois d’hiver québécois, mais en plus, j’avais la chance de voir s’épanouir, durant les camps d’entraînement, des joueurs comme Gary Carter, Andre Dawson, Tim Raines et plus tard Vladimir Guerrero », dit celui qui a été la voix légendaire des Expos de 1972 à 2004.

D’autres beaux souvenirs de la Floride s’accumulent dans sa tête ! Photo courtoisie, The Palm Beaches

Il a découvert, entre autres, la beauté de Singer Island, un peu au nord de West Palm Beach, là où il a résidé pendant de nombreuses années. Il a souvent joué au tennis avec son ami Roger D. Landry qui habitait la région. Il fut même l’invité de Charles Bronfman puisqu’une fois par an, le milliardaire et ancien propriétaire des Expos organisait de grandes fêtes pour tous les employés de l’équipe dans sa ­résidence de Palm Beach.

Et parmi ses plus précieux et mémorables moments, il y a évidemment ses voyages de pêche en haute mer, avec son ami de toujours Felipe Alou (ex-­gérant des Expos), avec qui il passait des heures à taquiner les poissons : « Il est un vrai loup de mer. Il sait toujours où les ­trouver ! » dit le journaliste qui a célébré ses 79 ans, tout dernièrement.

Bass Pro Shop Photo courtoisie « Pour me faire plaisir, j’aime bien magasiner au Bass Pro Shop de Fort Lauderdale, cette chaîne de magasins qui vend des produits de chasse et pêche. J’y suis complètement accro et je peux ­facilement y passer un bon deux heures. L’éventail de leurres est complètement fou et à des prix fort intéressants, en plus ! » ► basspro.com Ward’s Seafood Market & Take Out Photo courtoisie, wardsseafood.com « Dans les dernières années, alors que je résidais du côté ouest de la Floride pour les camps d’entraînement des Blue Jays de Toronto, j’ai découvert le Ward’s Seafood Market & Take Out, une poissonnerie extraordinaire à Clearwater. Jamais je n’ai vu une aussi grande variété de poissons, dont plusieurs espèces qui m’étaient totalement inconnues. À voir à tout prix si vous êtes dans la région ! » ► wardsseafood.com Ruth’s Chris Steak House Photo courtoisie « Je suis un carnivore invétéré et j’affectionne particulièrement les restaurants de la chaîne Ruth’s Chris Steak House, dont celui qui se trouve à West Palm Beach. Le steak est un vrai plaisir pour les papilles, et les gourmands seront ravis d’apprendre que les portions sont disproportionnées ! Le décor est chic, feutré, mais attendez-vous à des factures salées. Il s’agit d’un endroit parfait pour les occasions spéciales, et pour épater la galerie. » ► ruthschris.com Captain Charlie’s Reef Grill Photo courtoisie, captaincharliesreefgrillfl.com « Le Captain Charlie’s Reef Grill à Juno Beach est un restaurant familial, sans flafla, qui existe depuis 30 ans. Fréquenté par une clientèle locale, il offre des produits de la mer d’une grande fraîcheur. À l’époque où je passais beaucoup de temps dans le sud-est de la Floride, c’était notre restaurant de prédilection quand ma femme, mes enfants et moi voulions nous payer un bon repas. Le propriétaire est aussi très sympathique. C’est un Canadien, Ross Matheson. Je vais aussi toujours faire mon petit tour chez Red Lobster. Leur chowder aux palourdes est à tout casser ! Un classique ! » ► captaincharliesreefgrillfl.com Chez Jean Pierre Bistro Photo courtoisie « Pour des spécialités culinaires françaises, Chez Jean-Pierre Bistro est un incontournable à Palm Beach. J’y ai mangé des fruits de mer inégalés. En plus, on peut se faire servir dans sa langue, car le restaurant est tenu par des Français très sympathiques. J’ai connu Jean-Pierre Leverrier, le propriétaire, aujourd’hui décédé. Sa femme Nicole Leverrier est toujours la patronne. David son fils aîné est maintenant responsable de la salle. Guillaume a pris le contrôle de la cuisine. Le restaurant est ouvert depuis 1991. C’est un autre endroit que j’ai aussi fréquenté avec Roger D. Landry. Évidemment, on ne s’y présente pas en jeans et en espadrilles. De grandes familles de Palm Beach fréquentent l’établissement. C’est un endroit classe et chic ! » ► chezjean-pierre.com

