Les Alpes françaises: paradis pour skieurs

Le summum du plaisir pour les passionnés de ski, c’est de pouvoir dévaler une multitude de pistes dans des panoramas infinis à couper le souffle. Il s’agit d’une simple virée dans le domaine Paradiski, dans les Alpes françaises, pour permettre de vivre ce rêve !

Le secteur Arc 1600 donne accès à 425 kilomètres de pentes, dont la piste l’Aiguille rouge, faisant à elle seule 7 kilomètres, l’une des plus longues d’Europe.

Le séjour permet de goûter aux plaisirs presque sans fin de ce terrain de jeux plus grand que nature. L’immensité du territoire et ses paysages époustouflants ajoutent une touche de poésie aux sports de glisse. Enivrés par la beauté des lieux et l’air pur, c’est avec un sourire aux lèvres permanent que les skieurs peuvent profiter des superbes pistes et du décor aux accents célestes.

Photo Rémi Nadeau

Descentes de rêve

Puisque 70 pour cent du domaine skiable se trouve à plus de 2000 mètres d’altitude, les Arcs bénéficient d’une abondante neige naturelle de qualité pendant toute la saison.

Puis, des canons à neige sont utilisés pour assurer que les interconnexions permettant de relier tout le domaine skiable à l’hôtel en bas de montagne soient en parfaite condition.

Avec un des nombreux guides du Club, nous nous sommes rendus lors d’un magnifique après-midi ensoleillé à l’extrémité ouest du vaste territoire, à la navette conduisant au secteur de La Plagne, à Plan Peisey.

Olivier, entraîneur d’expérience, avait accueilli ces visiteurs avec enthousiasme avec un « allez, venez les cousins Canadiens » bien senti, après avoir reconnu l’accent québécois !

Pour s’y rendre, la randonnée de rêve, à bon rythme, passait par des corridors longeant les monts, offrant chaque fois de splendides paysages. Des descentes de différents niveaux ont permis de rejoindre les remontées prolongeant le plaisir.

Présent en tant qu’ambassadeur pour l’ouverture d’un nouvel hôtel Club Med, l’ex-champion du monde de Super-G Éric Guay accompagnait le groupe pour descendre à toute vitesse les joyaux du domaine.

L’athlète en a profité pour attaquer aussi d’abrupts flancs de montagne dans une épaisse neige poudreuse hors sentier. « Il y a de quoi s’amuser en masse », a-t-il résumé en s’élançant avec un plaisir évident.

Photo courtoisie, Club Med

Décor grandiose

Ce qui frappe l’imaginaire, c’est l’immensité. La pléiade de téléskis qui donnent accès à une abondance de versants de montagnes monstre.

Lors des journées de soleil, on voit à perte de vue, jusqu’au majestueux Mont Blanc.

Par temps plus gris, les fervents de panorama ne sont pas en reste non plus, puisqu’ils se retrouvent la tête dans les nuages percés par les pics des monts. À tout coup, les Arcs font vivre une ambiance surréelle et inspirante.

Skieurs aux petits soins et ambiance festive

Photo Rémi Nadeau

Club Med a inauguré un nouvel hôtel quatre tridents offrant des forfaits tout inclus pour les mordus de ski de partout sur la planète.

Niché au creux des montagnes des Alpes au secteur 1600, le plaisir du Club Med les Arcs Panorama se retrouve dans l’esprit de l’hôtel de luxe.

Tout a été conçu pour que les skieurs et amants de la nature se sentent aux petits soins.

De la réservation en ligne pour les nuitées et l’équipement de ski flambant neuf fourni pour le séjour -adapté selon la taille et le poids-, à la prise en charge dès l’aéroport pour le transfert vers l’établissement, sans compter le bracelet pratique ouvrant à la fois la porte de la chambre et le casier du « ski-room ».

Le vestiaire pour le ski, le lobby, les aires de restauration sont vastes pour faciliter la circulation et le confort des plaisanciers provenant des quatre coins du globe.

Une salle d’entraînement moderne permet de se délier les muscles et se réchauffer entre les séances de plein air.

Le forfait inclut l’accompagnement d’un entraîneur qui peut à la fois prodiguer les enseignements afin de parfaire la technique de ski et servir de guide pour accéder aux pistes de votre choix.

Photo courtoisie, Club Med

C’est la fête

En plus d’offrir des soirées animées misant sur une ambiance festive, Club Med Panorama Les Arcs propose un volet familial complet qui fera aussi le bonheur des tout-petits.

D’abord, au retour des randonnées de ski ou de marche en montagne, des bouchées et amuse-gueules sont servis au bar théâtre près du lobby, dans une atmosphère de 5 à 7.

On y présente en soirée des groupes live et même des batailles de DJ pour faire la fête.

Il est aussi possible de relaxer dans la piscine, le hammam et le jacuzzi, ou profiter de soins de massothérapie, notamment, au Spa Cinq mondes.

Photo courtoisie, Club Med

Les tout-petits reçoivent

Les enfants peuvent s’amuser dans une pataugeoire. Ils ont aussi leur propre espace récréatif dans l’hôtel et peuvent vivre une expérience unique en invitant leurs parents à souper ! Le Bread and Co est un restaurant où les enfants « préparent » le repas en compagnie de vrais chefs cuisiniers dans une cuisine aménagée spécifiquement pour ce nouveau concept. Ils servent ensuite leur père et leur mère avec qui ils partagent les plats qu’ils ont aidé à concocter avec fierté !

L’hôtel compte aussi deux restaurants, la Pierre blanche, où les buffets gargantuesques ont ravi nos yeux et nos papilles, ainsi que le Gourmet lounge, dont la terrasse offre une vue imprenable sur les montagnes.

Espace 5 tridents

Enfin, pour ceux qui veulent s’offrir un séjour encore plus luxueux, un espace 5 tridents, le Belvédère, offre des suites sur deux étages et un salon privé avec foyer déjeuners servis sur place dans une ambiance feutrée.

Club Med Les Arcs Panorama

433 chambres

Construit au coût de 100 millions d’euros (151 M$)

Situé à Bourg-Saint-Maurice

Le domaine Paradiski regroupe Les Arcs, Peisey Vallandry et La Plagne

Relie 425 km de pistes

Plus haut sommet des Arcs : Aiguille rouge, 3226 mètres d’altitude

Dénivelé : 2026 mètres

Profondeur de la couche de neige (mars) : 290 cm

Remontées mécaniques : 52

Prix pour un séjour d’une semaine tout inclus, avec vol vers Genève et transferts : 3492 $ par adulte (prix de référence du 20 avril)

Conseil pratique : Apporter une bouteille d’eau lors des expéditions de ski étant donné la vastitude du domaine

