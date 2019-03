Les Hurricanes toujours devant le Tricolore

Les Hurricanes de la Caroline ont retrouvé le chemin de la victoire avec un gain de 5 à 1 sur le Wild du Minnesota, samedi, à Raleigh.

À LIRE AUSSI: Une troisième victoire de suite pour le CH

Avec ce gain, l’équipe de Rod Brind’Amour a maintenu son avance de deux points sur le Canadien de Montréal, elle qui détient le septième rang dans l’Association de l’Est.

Contre le Minnesota, Teuvo Teravainen a amassé un but et deux mentions d’aide, tandis que le gardien Petr Mrazek a réalisé 24 arrêts. Jordan Staal, Brett Pesce, Andrei Svechnikov et Lucas Wallmark se sont également inscrits à la marque pour les vainqueurs.

L’unique réussite du Wild est venue du bâton du frère de Jordan, Eric Staal.

Chara s’illustre pour les Bruins

À Sunrise, les Bruins de Boston ont dominé les Panthers de la Floride 7 à 3.

Dans ce gain, le défenseur Zdeno Chara a su tirer son épingle du jeu, lui qui a amassé un but et une mention d’aide. Il s’agissait d’une belle façon de remercier ses patrons puisque l’athlète de 42 ans a signé une extension de contrat d’une saison un peu plus tôt dans la journée.

La réussite de Chara était d’ailleurs sa 200e en carrière, ce qui lui a permis de devenir le 22e arrière de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à atteindre cette marque.

Noel Acciari, Brad Marchand, Karson Kuhlman, Steven Kampfer, David Pastrnak et Patrice Bergeron ont inscrit les autres buts des Bruins.

Du côté des Panthers, Jayce Hawryluk, Mike Hoffman et Vincent Trocheck ont battu le gardien Jaroslav Halak.

Les Jets en séries

À Winnipeg, les Jets ont assuré leur place en séries éliminatoires avec une victoire de 5 à 0 sur les Predators de Nashville.

Pour ce faire, Connor Hellebuyck a réalisé 32 arrêts et a signé un deuxième blanchissage cette saison. L’attaquant Kyle Connor a inscrit un tour du chapeau, tandis qu’Andrew Copp et Kevin Hayes ont complété la marque.