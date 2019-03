Les Remparts créent la surprise

HALIFAX | Qui l’eut cru ? Les Remparts de Québec ont quitté Halifax hier avec une avance de 2-0 dans leur série les opposant aux Mooseheads grâce à un gain de 5-4 en prolongation, hier soir, au centre Scotiabank.

Privés hier de leurs deux meilleurs pointeurs, Benoit-Olivier Groulx était atteint d’une mononucléose et Samuel Asselin ayant reçu la nouvelle, en matinée, qu’il était suspendu une rencontre pour sa mise en échec par derrière à l’endroit de Thomas Caron, Halifax n’a pas été en mesure de conserver une avance acquis en deuxième période, leur première depuis le début de la série.

C’est Luke Kutkevicius qui a tranché le débat en prolongation lorsqu'il a fait dévier un tir de la ligne bleue de Philipp Kurashev. L’attaquant des Orignaux Arnaud Durandeau se retrouvait au banc de pénalités pour obstruction.

Québec avait pris les devants 2-1 après une période mais les Mooseheads étaient parvenus à combler l’écart et même prendre les devants pour la première fois de la série au second tiers, avant que Sam Dunn et Andrew Coxhead ne marquent, coup sur coup en avantage numérique, pour permettre aux Diables rouges de retraiter au vestiaire avec une avance de 4-3.

Photo Agence QMI, John Morris

Éric Veilleux a ensuite pris la décision de retirer Alexis Gravel du match et d’envoyer Cole McLaren pour la troisième période, après que son gardien partant ait cédé quatre fois sur 29 lancers.

Les Mooseheads ont accentué la pression par la suite mais n’ont pas été en mesure de déjouer Pagliarulo jusqu’à ce que Raphaël Lavoie fasse exploser le toit du centre Scotiabank lorsqu’il a battu de vitesse Pier-Olivier Lacombe avant de faire de même avec Pagliarulo, grâce à un tir précis.

EN BREF

Benoit-Olivier Groulx est retourné chez lui, à Gatineau, afin de traiter la mononucléose qui lui a été diagnostiquée vendredi... Le capitaine des Remparts Étienne Verrette a reçu quatre points de suture au menton après avoir reçu une rondelle au visage, vendredi soir. Son chandail no. 6, taché de sang, en a été quitte pour un lavage en profondeur... Thomas Caron n’a pas été blessé à la suite du coup par-derrière qu’il a reçu de la part de Samuel Asselin vendredi. «Plus de peur que de mal», a-t-il mentionné.

Les Remparts ont pris l’avion tout de suite après la rencontre d’hier pour revenir à Québec où auront lieu les rencontres 3, 4 et 5 de cette série mardi, jeudi et samedi prochains.