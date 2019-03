Objectif photo: coucher de soleil au cœur de l’histoire

Comme photographe de voyage, les levers et ­couchers de soleil font partie de mon quotidien. Au fil des destinations, j’ai partagé ces moments remplis de zénitude avec plusieurs cultures. Il y a toujours ces points de rassemblement naturels où les gens se réunissent pour regarder le ciel s’embraser l’instant du dernier rayon. À La Havane, une ville naturellement photogénique, un coucher de soleil à la Malecón est de mise. Ce front de mer mythique a un peu perdu de son cachet avec le fort volume de trafic et les hôtels modernes qui s’érigent ici et là. Néanmoins, quand la belle lumière est au rendez-vous, il est possible de s’imprégner de la magie de ce lieu qui porte une riche histoire tout au long de ses huit kilomètres.

Coordonnées géographiques : 23° 08’ 45.291” N 82° 21’ 30.848” O

Appareil : Canon EOS M5

Objectif : EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM

Exposition : 1/160 s à f/8

ISO : 160