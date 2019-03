Penny Lane, une chienne un peu baveuse

André Ducharme adore sa chienne, Penny Lane, une chienne bouvier bernois âgée de 3 ans et demi. Avec son nom, on penserait ­facilement qu’elle aime marcher dans les rues, mais... non ! Elle préfère regarder passer les voitures.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien chez vous ?

Ma conjointe et moi avions deux chiens depuis longtemps, un labrador et un bouvier bernois. Ils sont décédés la même année. Nous nous sommes rapidement aperçus que nous ne pouvions plus nous passer de la présence d’un chien dans la maison. Quelques mois plus tard, Penny Lane était avec nous.

2. Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Nous avons longtemps eu des chats, mais nous préférons maintenant avoir un chien. Peut-être parce que nos enfants ont quitté la maison et qu’un chien demande plus d’attention et nous occupe davantage.

3. Comment décrire en quelques phrases la ­personnalité de Penny Lane ?

Penny ne nous quitte pas d’une semelle. Elle est ­toujours ­couchée à côté de moi ou de ma conjointe. C’est une chienne très tranquille, mais très ­affectueuse. Et c’est aussi un gros bébé qui a souvent des réactions très amusantes face à diverses situations. Elle nous fait beaucoup rire.

4. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant ­Penny Lane.

Penny Lane déteste marcher. La seule façon de la faire avancer est de faire marcher quelqu’un devant elle pendant qu’une autre personne la suit. Si je marche seul avec elle, elle ­s’arrête, s’assoit et regarde ­passer les autos.

5. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Il ne faut jamais laisser de chaussettes traîner par terre, sinon elle les prend dans sa gueule, se sauve discrètement pour aller les porter sur son gros coussin. Avant, elle ­venait toujours se mettre le nez dans le lave-vaisselle quand on l’ouvrait. Jusqu’à ce que son collier reste pris dans une des grilles, provoquant ­ainsi tout un ­vacarme. Depuis, elle n’entre même plus dans la ­cuisine et il faut la nourrir dans la salle à manger.

6. Quelle est son activité préférée ?

Nous vivons à côté d’un grand terrain boisé auquel les chiens ont accès. C’est le seul endroit où elle accepte de se promener. Elle vient complètement folle quand on y va, elle court et saute partout.

7. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

On connaissait déjà la race, que l’on aime beaucoup. Alors on n’a pas eu trop de surprises. Elle n’a qu’un seul défaut : elle bave un peu quand elle est excitée... Mais si on l’avait su avant, on l’aurait adoptée quand même... J’imagine !

8. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

C’est un peu difficile de la faire garder, car elle est habituée à avoir une présence presque continuelle et elle ne peut pas passer toute une journée seule, sans sortir. Lorsqu’on part seulement quelques jours, c’est la clinique vétérinaire qui s’en occupe. Quand on part plus longtemps, nous la faisons garder dans une pension, en campagne, où elle passe beaucoup de temps dehors avec d’autres chiens. C’est un peu des vacances pour elle aussi.

9. En quoi votre animal peut être une source d’inspiration pour vous ?

Puisque je passe beaucoup de temps chez moi à écrire, Penny Lane m’accompagne dans mes journées. Elle me force à prendre des pauses et à décrocher un peu du travail. Et c’est toujours agréable de rentrer à la maison et d’avoir droit à son accueil très enjoué.

À propos d’André Ducharme