Quand la vie nous fait signe

Il y a ceux qui croient au hasard, et ceux qui croient au synchronisme. Comme on attire vers soi ce qui alimente nos pensées, la loi de l’attraction faisant son œuvre, on invitera dans sa vie, consciemment ou non, des gens ou des situations qui sont en résonance avec ce que l’on vit dans l’instant présent. C’est ce qu’on appelle le synchronisme.

Si vous êtes de ceux qui osent croire au synchronisme plutôt qu’au hasard, vous aimerez le livre, Il n’y a pas de hasard, que des rendez-vous. À l’instar du best-seller, Le Why Café, l’auteure Rita Badraoui a rédigé un court roman initiatique qui permet à chacun de se questionner dans le but de donner un sens à sa vie. C’est après avoir vécu un échec amoureux que l’héroïne se retrouvera dans une auberge, où diverses rencontres mèneront vers plusieurs pistes de réflexion.

Si l’idée de continuellement se remettre en question n’est pas nécessairement souhaitable, l’inverse est aussi vrai. Car avancer dans la vie sans trop se poser de questions, se laissant entraîner par la vague, fera en sorte que les années passeront et que l’on pourrait bien se retrouver à un endroit que l’on n’avait pas vraiment souhaité.

Quête de bonheur

Ce livre se résume par une véritable quête de bonheur. L’amour, le succès, la spiritualité et le sens que l’on donne à sa vie sont des thèmes et des questionnements que l’on retrouve à travers une histoire, où plusieurs se reconnaîtront. Si l’on adhère à la croyance qu’il n’y a pas de hasard, mais uniquement des synchronicités, on en viendra à prendre conscience que chaque rencontre peut devenir un privilège porteur d’un quelconque message. À chacun d’en tirer quelque chose de positif dans son cheminement.

À lire aussi

Vivre pleinement

Photo courtoisie

Qui un jour n’a pas flanché ? Douter, se questionner, regretter des choix ou même ne plus croire en la vie ? Des idées qui, un jour ou l’autre, viennent s’immiscer dans notre parcours de vie. L’auteure, qui est psychologue, a rencontré une quantité de personnes venues la consulter en demandant de l’aide. Son livre propose une nouvelle forme de psychologie pour aider chacun à mieux vivre. Si vous avez envie de vivre plutôt que de survivre, et apprendre à intégrer la notion de bonheur dans votre vie, cet ouvrage vous sera très certainement utile.

Tout est à votre portée

Photo courtoisie

Apprendre à écouter sa petite voix intérieure, croire en ses rêves et savoir faire preuve de persévérance, voilà ce qu’a réussi Marc Beaudet, ex-caricaturiste au Journal de Montréal. C’est en se retroussant les manches qu’il est parvenu à se tailler une place dans l’univers où il souhaitait travailler et réussir sa vie. En racontant son parcours, il parvient à insuffler à chacun le désir de poursuivre ses rêves. Malgré certains revers en cours de route, persister permet d’accéder à ses idéaux de vie et être fier de ses accomplissements.

Donner un sens à sa vie

Photo courtoisie

Vivre le moment présent est sans doute le principal message de cet ouvrage. Tandis que certains en sont encore à s’accrocher au passé, d’autres sont toujours à s’inquiéter pour l’avenir. En faisant référence à la mort et à l’idée que le temps n’est pas éternel, l’auteur souhaite ramener ses lecteurs à l’essentiel, soit vivre l’instant présent. Un livre qui offre des outils pour se rapprocher du bonheur.

Le coup de cœur du mois

Développer son énergie

Photo courtoisie

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’utilisation des chakras, voici un guide complet qui permet de démystifier le tout. Comme les chakras relient notre corps physique à l’énergie qui nous entoure, apprendre à bien comprendre le rôle des sept chakras est un gage de santé et d’une vie équilibrée. En plus d’expliquer les caractéristiques associées à chacun d’eux, ce livre illustré présente une foule d’exercices accessibles tels que la visualisation, la méditation et des techniques de respiration qui seront utiles afin de développer son énergie et de mieux la faire circuler. Apprendre à travailler avec ses chakras offre une foule d’avantages, principalement, celui d’atteindre ses objectifs de vie personnelle et de se diriger vers le mieux-être.