Son plan B a fonctionné

MARTINSVILLE, Virginie | Étienne Cliche est la preuve concrète que la série NASCAR n’est pas une chasse gardée américaine.

Après avoir mis en veilleuse sa carrière de pilote de course, faute d’argent, l’ingénieur québécois a pu surmonter tous les obstacles pour atteindre son objectif, soit celui de travailler à temps plein dans la discipline-reine du stock-car, la Coupe Monster Energy.

Qui plus est, il a été recruté par l’une des puissances du NASCAR, l’organisation prestigieuse dirigée par Joe Gibbs.

« C’est un rêve devenu réalité, a raconté Cliche en entrevue au Journal de Montréal. De travailler pour une entreprise aussi réputée est l’aboutissement d’un long parcours. Je suis comblé. »

Originaire de Vallée-Jonction, celui qui célébrera ses 33 ans lundi a été nommé ingénieur en chef de l’écurie Levine Family en début d’année, une équipe-satellite de Joe Gibbs.

« Pour mettre les choses au clair, je suis un employé de Gibbs, a-t-il ajouté. J’ai signé un contrat de deux ans pendant l’intersaison avec une option pour une autre année. »

On décrit l’écurie Levine comme celle qui a succédé à Furniture Row après que cette dernière eut fermé ses portes au terme de la saison 2018.

L’an dernier, Cliche a fait ses classes en Série Xfinity, avec l’écurie Childress.

Des responsabilités

Diplômé en génie mécanique à l’Université Laval, Cliche se sent parfaitement intégré à l’équipe qui fait courir le pilote américain Matt DiBenedetto en 2019.

« À titre d’ingénieur responsable, je suis le deuxième en importance sur les circuits après le chef d’équipe, Mike Wheeler, a souligné Cliche. J’ai beaucoup de responsabilités et on me fait confiance. »

Les yeux constamment rivés sur son ordinateur, Cliche est toujours à la recherche de réglages pour améliorer le comportement de la voiture.

« C’est mon rôle de trouver des façons de la faire rouler encore plus vite. »

La déception de Daytona

À sa première participation à titre d’ingénieur en chef en Coupe Monster Energy, il est venu bien près de savourer la victoire à l’occasion de la célèbre épreuve des 500 Milles de Daytona, en février.

DiBenedetto s’était qualifié au neuvième rang, et il était le mieux placé sur la grille parmi tous les pilotes identifiés à la bannière Toyota.

« Il s’est constamment maintenu dans le peloton de tête avant qu’il ne soit bousculé par Paul Menard avec 10 tours à faire, a indiqué Cliche. S’en est suivi un carambolage impliquant une quinzaine de voitures. »

DiBenedetto est d’ailleurs celui qui a mené le plus de tours (49 sur 207) parmi les 40 participants avant de tomber au combat.

Une affaire de famille

Cliche a toujours vécu dans un environnement de course. Il a fait ses premières armes en karting dès l’âge de huit ans, avant de passer au stock-car six ans plus tard. L’argent – oui toujours l’argent – a mis un frein à ses ambitions de pilote.

« Courir était mon plan A, a-t-il avoué. Mais je ne suis pas malheureux. Mon plan B a fonctionné et je ne suis plus à la recherche de financement. Aujourd’hui, je gagne très bien ma vie. »

Son paternel, François, est un personnage connu en Beauce, où il opère un atelier spécialisé en mécanique de course. Son frère, Marc-André, court en série ACT.

« Sans eux [en incluant sa mère Danielle], je ne serais pas ici à vous parler. Il y a plus de hauts que de bas en course automobile. Mais eux, ils m’ont appuyé toute ma vie. »

Au diable les jaloux !

Cliche est un défenseur inconditionnel de Raphaël Lessard. Et sans doute son plus grand partisan.

« Nous avons fait du karting lui et moi, plus tôt cette semaine à Mooresville, a dit Cliche. On s’est bien amusés. Je lui souhaite tout le succès possible. Il est voué à un bel avenir. »

Si, évidemment, on lui donne l’occasion et surtout les moyens pour s’exprimer. Et au diable les... jaloux !

« C’est dommage, a renchéri Cliche, de voir que des gens sont toujours en train de dénigrer Raphaël, même dans son patelin. Je ne sais pourquoi on agit ainsi. Je vais être honnête avec vous, quand tu réussis, certains prennent ça de travers. Ils te veulent du mal.

« Moi, c’est le contraire. Raphaël est tellement talentueux. Rien ne le dérange. Il est solide comme le roc. Je lui souhaite d’aller au bout de ses rêves. »

Et pourquoi pas travailler ensemble un jour ?

« Ce serait merveilleux, a conclu Cliche. J’ai été son chef d’équipe il y quelques années en série PASS, et nous avons établi une relation cordiale et fructueuse. »