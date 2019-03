Survivante du génocide: elle porte un message de paix

Le 6 avril 1994, alors qu’elle ­s’apprêtait à retourner sur le ­campus universitaire après le congé de Pâques, Marie-Josée Gicali a vu son destin basculer, à 29 ans. L’attentat perpétré contre le président hutu a plongé le Rwanda dans la violence. Par miracle, elle a survécu au génocide commis contre les Tutsis et vit depuis 1998 au Québec. Elle témoigne de ce drame dans un livre bouleversant, On n’oublie jamais rien.

Mariée à un Montréalais, mère de deux enfants, Marie-Josée Gicali a écrit ce témoignage pour que ses enfants connaissent la vérité, connaissent leur famille, mais aussi pour que le grand public sache ce qui s’est passé au Rwanda.

Se replonger dans ces situations terrifiantes, inimaginables, pour les écrire lui a demandé beaucoup de courage. « Je ne voulais plus penser à ça. Je pensais qu’un jour j’allais pouvoir sortir toutes ces images, tout ce qui s’était passé de ma mémoire, mais c’était impossible », partage-t-elle en entrevue. « Le temps n’a pas enlevé les images ou les souvenirs, au contraire. Le temps les a rendus plus vifs, plus présents. »

Comme ses enfants grandissaient et posaient des questions, elle se disait qu’ils allaient vraiment, un jour, vouloir tout savoir. « Une partie de leur famille, de mon côté, n’existe plus. Leur dire, ce n’était pas assez. J’ai été le témoin. Je leur dois ça. Je dois ça aux victimes, et à l’Histoire, aussi. »

Des gens de sa famille ont été ­assassinés et jetés dans les fosses ­communes. Écrire leur histoire était pour elle « une façon de les immortaliser, de leur rendre cette humanité qui leur a été enlevée. »

Survivre

Comment a-t-elle pu traverser toutes les horreurs qu’elle décrit, les surmonter, arriver à s’en sortir ? « Je n’ai pas de recette. La survie, c’est un jour à la fois. » Au début, une grande colère l’habitait. « Quand j’ai vu mon père vraiment humilié... il n’était plus comme un être humain, mais comme un animal qu’on a frappé, je me disais : personne n’a mérité ça. Je voyais la souffrance absolue, totale. J’ai décidé de vivre pour lui. »

Elle dit que chaque survivant s’accroche à quelque chose. « J’ai payé cher pour être en vie, donc cette vie est très, très précieuse. J’ai essayé de regarder en avant, parce que regarder derrière, ça me détruisait. Les gens qui ont fait ça voulaient que même les survivants soient détruits. Qu’ils meurent de chagrin ou qu’ils deviennent fous. »

Le Québec lui a apporté beaucoup, elle qui a connu les quotas raciaux et la discrimination, travaillant très fort pour obtenir très peu. Elle a obtenu son doctorat à l’UQAM. « Ici, tout est possible. On peut réaliser ses rêves, étudier ce qu’on veut, vivre la vie qu’on veut. »

Sensibiliser les jeunes

Maintenant, elle souhaite partager son expérience avec les jeunes, dans les écoles, pour transmettre un message de paix et de tolérance. « Un drame humain qui se passe à l’autre bout du monde... ce n’est pas loin d’ici. Les processus menant aux génocides, c’est connu maintenant, ça commence par la déshumanisation, la discrimination, de dire “eux autres sont comme ça”, “nous autres on est comme ça”. »

Elle s’inquiète. « On ne peut jamais savoir jusqu’où ça peut mener. Avec les réseaux sociaux, les gens se cachent derrière les écrans, envoient de la haine, des insultes, des mensonges. C’est très délicat », dit-elle. « On n’est pas vaccinés contre ces crimes de masse. »

Marie-Josée Gicali est docteure en sciences de l’éducation à l’UQAM.

Elle est vice-présidente de l’Association des parents et amis des victimes du génocide contre les Tutsis du Rwanda, établie à Montréal.

Elle présentera une conférence à la Grande Bibliothèque de Montréal, le 6 avril.

Il y aura une suite à ce livre.

Extrait

Photo courtoisie

« Chaque nouveau matin à Saint-Paul nous réservait son lot de mauvaises surprises. La situation devenait de plus en plus critique alors que nous avions très peu d’eau. Quand l’eau a manqué, nous avons utilisé l’eau de pluie, mais à partir du mois de mai, la saison sèche s’est installée et même l’eau de pluie a commencé à manquer. Mais ce n’était pas notre principale inquiétude. Nous étions réellement menacés, les visites des miliciens étaient de plus en plus rapprochées et ils tuaient plus de gens chaque jour. Ils poussaient aussi de plus en plus loin leur ignominie. » – Marie-Josée Gicali, On n’oublie jamais rien, Éditions Hurtubise