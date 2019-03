Tout le monde s’arrache les affiches «pas chères, pas chères» de cette artiste montréalaise

L’art abstrait est ultra tendance en 2019. Que ce soit sur les motifs d’une robe ou encore dans la décoration d’un salon, on en retrouve pratiquement partout.

Si vous avez envie de suivre la vague, peut-être que les œuvres de Studio Raimondo pourraient vous faire de l’œil.

L’artiste montréalaise Maddie Raimondo vend ses affiches sur son compte Etsy et celles-ci sont tout simplement magnifiques, et surtout abordables. On retrouve quelques-uns de ses œuvres à 18 $, alors que les plus chères sont 40 $. Une somme plutôt raisonnable considérant que chaque affiche est imprimée sur mesure et souvent en édition limitée.

Pour créer ses designs, l'artiste s’inspire du désert et de la mer.

Les formes géométriques et les couleurs chaudes des affiches offriront certainement un petit punch à votre décor!

Pour vous en procurez-une, c'est par ici.

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!