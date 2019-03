Un album lumineux de Nicola Ciccone créé en convalescence

Nicola Ciccone aurait pu y passer en février 2018. Le chanteur de 41 ans a eu un grave accident de voiture qui l’a forcé à tout arrêter pendant six mois. Mais il y a une chose que les médecins ne pouvaient pas l’empêcher de faire : tenir son crayon pour écrire un nouvel album.

«Parfois, on dit que c’est le crayon qui tient l’artiste et non l’inverse», a-t-il philosophé lors d’un entretien avec Le Journal cette semaine, à l’aube du lancement de son 12e album. «Ce projet-là est bien spécial pour moi. Ça m’a aidé à guérir et à me relever. Ç’a été ma thérapie.»

Il y a un peu plus d’un an, Nicola Ciccone faisait un face-à-face causé par la glace noire, se remémore-t-il à l’autre bout du fil. Il a subi une commotion cérébrale et une entorse cervicale, entre autres, l’obligeant à six mois de convalescence et de physiothérapie.

L’accident a été le point de départ du processus de création de l’album Le long chemin, qui fait suite à l’album de reprises Les Immortelles paru en 2017.

Il est aujourd’hui remis complètement sur pied. Amateur de course, il a choisi de courir son premier marathon depuis son accident le 28 avril prochain, au profit de la Fondation Charles-Bruneau. Son implication auprès de la fondation lui a d’ailleurs inspiré la pièce Courage.

Des chansons entraînantes

Celui qui chante l’amour sous tous ses angles depuis plus de vingt ans a cru que la douleur et les moments difficiles allaient lui faire écrire un album sombre. Mais c’est tout le contraire qui s’est passé.

«C’est assez fascinant et paradoxal, parce que c’est un album super lumineux. Toutes les chansons qui sortaient, c’était toutes des chansons positives», a-t-il souligné.

Effectivement, il est question d’espoir, de courage et d’amour sur la plupart des onze nouvelles pièces qu’il a écrites. Et les musiques également sont bien plus entraînantes que déprimantes, avec une essence pop toujours aussi forte.

Toujours l’amour

En plus de rendre hommage à la femme sur deux chansons, l’amour est encore un sujet de prédilection. L’artiste trouve toujours de nouvelles choses à dire sur ce sujet inépuisable, toutes tirées de son quotidien et de sa vie.

Il aborde la peine d’amour, comme jamais il ne l’a fait auparavant, dans la chanson Pleure, confie-t-il, tandis que les relations à l’ère des réseaux sociaux sont évoquées dans Difficile l’amour.

Nicola Ciccone a aussi décidé d’offrir à ses fans une réorchestration de la chanson Oh toi mon père, qui se trouvait sur l’album Esprit libre, en 2016, et dans laquelle il parle à son père disparu.

Le chanteur a tourné un vidéoclip pour cette chanson au sommet du Mont-Royal l’automne dernier. La vidéo cumule 400 000 visionnements sur YouTube. «Il y a des gens qui m’écrivent chaque semaine pour me dire qu’ils l’utilisent dans leur processus d’adieu à quelqu’un. J’ai décidé de leur offrir dans une nouvelle version», déclare-t-il.

Une tournée et un autre livre?

Nicola Ciccone partira en tournée dès l’automne prochain, après quelques spectacles de rodage prévus cet été. Avec trois livres à son actif, il compte ressortir sa plume d’écrivain dès que le tourbillon de la promotion de l’album sera terminé.

► L’album Le long chemin est sur le marché maintenant.