Un nouveau chapitre pour Valérie Daure

À pareille date l’an dernier, Valérie Daure vivait sa plus grande déception professionnelle avec la fin prématurée de la comédie musicale française Bodyguard. Douze mois plus tard, la chanteuse québécoise est de retour sous les projecteurs avec une audition remarquée à The Voice : la plus belle voix, et un album en chantier. « Pour la première fois de ma vie, j’ai réellement confiance en moi », confie-t-elle.

Mars 2018. La comédie musicale Bodyguard tire sa révérence au Palais des sports de Paris après six semaines. L’aventure, qui devait initialement durer six mois, n’a finalement pas pris la route à travers la France comme prévu, les ventes de billets n’étant pas suffisantes en périphérie de la capitale.

Le coup a été dur pour Valérie Daure, qui y tenait le rôle de Rachel Marron, jadis personnifié par Whitney Houston sur grand écran. Une remise en question s’en est suivie pour la chanteuse québécoise qui voyait là l’opportunité de faire sa marque outre-Atlantique.

« Ce spectacle-là, c’était la chance de ma vie. J’espérais vraiment que ça marche, mais ça n’a pas été le cas. [...] Ça m’a pris un an avant de pouvoir entendre une chanson de Whitney Houston sans avoir un pincement au cœur », avance Valérie Daure en entretien au Journal depuis Paris.

Tourner la page

La chanteuse de 35 ans était donc bien prête à tourner la page. Et c’est désormais chose faite. Valérie Daure a entamé « un nouveau chapitre » en acceptant l’invitation de la chaîne TF1 à prendre part aux auditions de la mouture française de The Voice. Lors de sa prestation, diffusée samedi dernier, la Québécoise a charmé les quatre coachs avec sa relecture de I Will Survive, mégasuccès disco de Gloria Gaynor. Elle a également reçu le sceau d’approbation de l’interprète originale au lendemain de sa mise en ondes.

Bien que tenue au secret quant à son avenir dans le concours télévisé, Valérie Daure annonce qu’elle travaille activement sur un premier album en marge des tournages. Aucune date de parution n’a encore été avancée, mais celle qui a une formation en jazz et en classique entend bien y mélanger les genres musicaux. Ses fans pourront également y découvrir son univers musical complet et éclectique.

Se relever

« Je n’ai pas de game à jouer. Après toutes ces années, je m’assume enfin complètement, avec mes forces, mais aussi avec mes imperfections. La dernière année m’a permis de réaliser que je suis capable de me relever malgré les épreuves et j’ai assez de force pour me tenir debout par moi-même », avance Valérie Daure.

« J’ai une “vieille voix”, un peu plus mature, comme une vieille âme musicale. Ça me rappelle un peu les Lauryn Hill et Amy Winehouse qui arrivaient à reprendre des styles plus rétro, mais leur donner une nouvelle couleur très actuelle. Et c’est exactement ce que j’espère pouvoir faire à mon tour », conclut-elle.