Un nouveau joyau chez les Blue Jackets?

Les Blue Jackets de Columbus se sont entendus avec le gardien letton Elvis Merzlikins, plus tôt cette semaine, et si l’on se fie au directeur général de la formation de l’Ohio, Jarmo Kekalainen, il pourrait bien avoir embauché son prochain gardien de but numéro un.

«Il est gros, très athlétique, rapide, compétitif et a obtenu de bons résultats sur le plan des victoires et de son pourcentage d’arrêts, a indiqué le DG au site internet de son équipe. Il a été nommé meilleur gardien au monde [lors du Championnat du monde] et il a reçu le titre de meilleur gardien de la Suisse.»

Kekalainen a de quoi saliver puisque Merzlikins a des statistiques impressionnantes. Il a maintenu une fiche de 105-79-7, un taux d’efficacité de ,920 et une moyenne de buts accordés de 2,63 en 210 joutes avec le HC Lugano dans la première division du Championnat de Suisse de hockey sur glace.

Sur la scène internationale, Merzlikins a également été très bon lors de ses trois Championnats du monde avec la Lettonie.

Considéré par plusieurs comme le meilleur gardien n’évoluant pas dans la Ligue nationale de hockey (LNH), l’athlète de 24 ans rejoindra sa nouvelle équipe dès que son permis de travail sera en règle.

Une adaptation

Loin d’être convaincu de pouvoir retenir les services du gardien Sergei Bobrovsky au terme de la présente saison, le directeur général des Blue Jackets est cependant conscient que son nouveau protégé devra s’adapter à la meilleure ligue de hockey au monde.

«C’est un hockey différent quand tu joues sur une grande patinoire. Le hockey de la LNH est différent en raison des dimensions de la glace et du style de jeu. Il devra s’y habituer.»

«Il a joué contre les meilleurs joueurs au monde au niveau international et il y a aussi de très bons tireurs dans la ligue suisse, alors ce n’est pas comme s’il n’avait pas évolué dans un haut niveau. Maintenant, il devra faire face aux meilleurs buteurs au monde régulièrement.»

Si Kekalainen ne s’attend pas à voir Merzlikins devant le filet des Blue Jackets cette saison, il pourrait bien changer d’idée si les insuccès des siens se prolongent.

Présentement au neuvième rang du classement de l’Association de l’Est, avec 84 points après 74 rencontres, les Blue Jackets disputeront leur prochain match, dimanche à Vancouver, contre les Canucks.