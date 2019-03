Un pique-nique avec les Ouellette

Un pique-nique sur Pie-IX

Photo courtoisie, Centre d’histoire de Montréal, Collection des témoignages, fonds Rosemont, don de Gilbert Ouellette, La famille Ouellette en pique-nique dans un champ longeant le boulevard Pie-IX, côté ouest, au nord de Métropolitain; 4 juillet 1938, 2005-476-016-051.

Le 4 juillet 1938, Mme Albertine Ouellette, son frère Wilfrid Beaudoin, son époux Alphonse Ouellette (appuyé contre la voiture), et les enfants, Armand (buvant), Thérèse, Gilbert et Madeleine Ouellette sont bien installés pour l’un de leurs pique-niques estivaux. L’endroit qu’ils ont choisi, le secteur à l’ouest du boulevard Pie-IX, juste au nord de l’actuelle autoroute Métropolitaine et de Crémazie, ne serait pas le premier auquel on penserait aujourd’hui pour aller faire un goûter en plein air. Coiffé d’une casquette sur ce cliché, Gilbert a beaucoup de plaisir dans ces escapades organisées par sa mère Albertine. À pied ou en voiture, les Ouellette quittent leur maison de la 10e Avenue par les belles journées d’été. Leurs équipées les mènent au parc Lafontaine, au boisé des Pères, près de Lacordaire et Rosemont, ou sur le bord de l’étang du Jardin botanique encore en friche. Omniprésente sur l’île, la campagne est alors à la portée de tous.

Les fermes de Rosemont

La silhouette d’une grange se détache à l’horizon. Par les chaudes journées d’été, les perchaudes des affluents du ruisseau Molson restent à l’ombre sous les branches tandis que les vaches se couchent sous les grands arbres longeant la montée Saint-Michel. En 1924, la famille Ouellette déménage loin de la fumée des usines du faubourg Québec (Centre-Sud). À leur arrivée dans Rosemont, quelques maisons parsèment la 10e Avenue. Les lots vacants sont encore nombreux, ce qui en fait des terrains parfaits pour le baseball. Le tramway 54 circule sur le boulevard Rosemont où plusieurs fermes sont établies du côté nord. En face de l’église St. Brendan’s, la ferme Nesbitt est réputée pour ses gros choux. Grâce à des semis cultivés « en couches chaudes » (serre) raconte Gilbert Ouellette, la ferme Lafond est la première à vendre des légumes à la fin de l’hiver. L’allure champêtre de Rosemont disparaît graduellement après 1950, où les maisons remplacent les terrains inhabités, champs et pâturages.

En voiture en 1938

Les escapades de la famille Ouellette sont de belles occasions pour faire une promenade à bord de la Buick. C’est avec une grande excitation que les enfants voient arriver leur père Alphonse au volant de la rutilante voiture en 1937. Il n’y avait alors que trois automobiles sur la 10e Avenue, entre les rues Dandurand et Holt. Bientôt, la conduite n’a plus de secrets pour Gilbert et son frère Armand. Il faut dire que leur mère les envoie fréquemment faire des commissions dans les alentours. « J’aimerais ça avoir de la rhubarbe », dit un jour Albertine. La requête ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd. Voilà que Gilbert monte dans la voiture en direction de la ferme de monsieur McEvoy sur la 9e Avenue, au nord de Bellechasse. Pour dix cents, il achète assez de rhubarbe pour remplir l’automobile, ce qui cause l’hilarité de la famille à son retour. Nul doute, Gilbert Ouellette décrit le quartier de son enfance comme un lieu où il fait bon vivre.

► Né en 1926, Gilbert Ouellette a résidé presque toute sa vie sur la 10e Avenue, avec sa famille, puis avec son épouse et ses enfants. Cette chronique a été écrite grâce à son précieux témoignage conservé au Centre d’histoire de Montréal.