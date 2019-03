Xavier Ouellet donne la victoire au Rocket

Un but de Xavier Ouellet en prolongation a permis au Rocket de Laval de soutirer une victoire de 3 à 2 aux Thunderbirds, samedi soir, à Springfield.

La réussite de Ouellet venait compléter la remontée du club-école du Tricolore, qui était mené 2 à 0 au début de la deuxième période.

C’est un but de Nikita Jevpalovs, avec l’aide de Ouellet, qui a lancé le Rocket à la fin du deuxième vingt. Moins de deux minutes plus tard, alors qu’il ne restait que quatre secondes à faire à la période médiane, Cale Fleury a créé l’égalité avec son neuvième but de la saison.

Du côté des Thunderbirds, Julian Melchiori et Jean-Sebastien Dea ont été les marqueurs.

Devant la cage des visiteurs, Michael McNiven a repoussé 27 des 29 tirs dirigés vers lui. À l’autre bout de la patinoire, Alex Sakellaropoulos a cédé trois fois sur 33 lancers.

Le Rocket sera de retour en action mercredi contre les Devils de Binghamton, à la Place Bell. Il tentera de profiter de cet affrontement face à la pire équipe de la section Nord pour obtenir de précieux points pour la course aux séries éliminatoires.

Les Lavallois accusent six points de retard sur les Senators de Belleville et la dernière place donnant accès au tournoi printanier dans leur division.