C’est arrivé la semaine du 24 mars

Un incendie ravage le parc Sohmer, fondé en 1889 par Ernest Lavigne. L’un des premiers parcs d’attractions de la ville, il proposait des spectacles, des matchs de boxe et plusieurs autres divertissements.

25 mars 1901

Photo d'archives de la Ville de Montréal, BM001—05-P0118

Duel de titans à Montréal lors duquel deux personnages légendaires, le géant Beaupré et Louis Cyr, s’affrontent dans un combat de lutte au parc Sohmer, devant une foule de plus de 800 personnes. Louis Cyr, un lutteur chevronné, l’emporte facilement contre le géant de 20 ans mesurant 8 pieds 3 pouces. Victime de son gigantisme, celui qui aurait préféré rester cow-boy sur son ranch devient un géant de spectacle. À sa mort, sa dépouille est exposée au musée Éden, abandonnée, offerte à l’Université de Montréal et finalement enterrée, en 1990.