«C’est gros de revenir à Montréal» – Larry Walker

Larry Walker n’a mis les pieds à Montréal qu’à deux reprises depuis qu’il a accroché ses crampons. La première fois, c’était en 2014, pour souligner le 20e anniversaire de la puissante édition 1994 des Expos. Puis, l’ancien voltigeur ne voulait pas rater les festivités entourant le 50e anniversaire du baseball à Montréal. Un homme des grandes occasions.

« C’est gros pour moi de revenir à Montréal », a indiqué Larry Walker au Journal de Montréal, dimanche. Cet uniforme sera toujours spécial. Si je ne l’avais pas porté, peut-être que je n’aurais pas connu une aussi belle carrière.

« C’est ici que tout a commencé. Mes premiers souvenirs sont survenus avec les Expos. Je me souviendrai toujours des partisans et des bons restos de Montréal. »

Son meilleur et son pire souvenirs sont survenus lors de la même année.

« Je me souviendrai toujours de la saison 1994, a-t-il souligné. C’était excitant de sauter sur le terrain avec une formation aussi talentueuse. On bottait le derrière de nos adversaires. C’était incroyable et on pensait aux séries. Puis, le lock-out est arrivé, et c’est devenu notre pire saison. On en parle encore plus de 20 ans plus tard. »

Toujours pas au Temple

En janvier, Walker n’a pas été en mesure de récolter les votes nécessaires pour faire son entrée au Temple de la renommée. C’était son

avant-dernière année d’admissibilité.

Le principal intéressé ne voit pas cette situation comme un échec même s’il a fini sa carrière avec 2160 coups sûrs, dont 383 circuits, et 1311 points produits.

« Au contraire, c’est comme si je l’avais fait, a souligné l’ancien numéro 33 des Expos. Pour moi, avec 54 % des votes, c’est un succès. Je n’aurai peut-être pas ma plaque à Cooperstown, mais je ressens beaucoup de fierté en pensant aux gens qui croyaient que je méritais un tel honneur. »