Des ovations coup sur coup

Trois ans après son dernier passage à Québec et quelques années d’absence sur disque, dire que les fidèles d’Yves Duteil étaient heureux de le retrouver dimanche après-midi, à la salle Albert-Rousseau, tient de l’évidence. On a dénombré quelque sept ovations au total.

« C’est très fort et très troublant en même temps », a même commenté le chanteur français de 69 ans au sujet de cet amour que lui portent les Québécois.

Le prétexte de ce rendez-vous était la nouvelle tournée 40 ans plus tard, avec laquelle Yves Duteil écume les salles de la province jusqu’au 18 avril.

Une tournée qui, contrairement à ce que son titre laisse présager, ne verse pas dans la nostalgie. Même s’il passe à travers plus de quatre décennies de carrière, Yves Duteil se sert de son spectacle pour lancer un appel à la tolérance, à l’inclusion et à l’espoir.

« Je croyais que l’intolérance, l’antisémitisme et le racisme étaient derrière nous quand on est passés au 21e siècle. Mais non », a-t-il lancé dimanche, justifiant ainsi ses écrits.