Golf: Paul Casey conserve sa couronne

L’Anglais Paul Casey a remporté le Championnat Valspar du circuit de la PGA pour une deuxième année consécutive, dimanche, à Palm Harbor, en Floride, malgré une dernière ronde en dents de scie.

Le golfeur de 41 ans a limité les dégâts en ramenant une carte de 72, un coup au-dessus de la normale, pour conclure avec un cumulatif de 276 (-8) et une avance d’un coup sur l’Américain Jason Kokrak (71) et le Sud-Africain Louis Oosthuizen (69). Bubba Watson (68), des États-Unis, et le Sud-Coréen Sungjae Im (70) ont terminé ex aequo en quatrième place avec un dossier de 278 (-6).

Casey compte trois titres en carrière au sein de la PGA et 13 autres dans le circuit européen.

Mackenzie Hughes (71) a été le meilleur Canadien de la fin de semaine en vertu de son total de 281 (-3) lui ayant valu une égalité au 13e échelon. Ses compatriotes Nick Taylor (75) et Roger Sloan (77) ont fini respectivement aux 24e et 60e rangs grâce à des pointages de 283 (-1) et de 289 (+5).