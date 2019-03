Grogne et désespoir se font sentir

« J’ai décidé de m’installer ici avec ma famille. Notre argent doit rester au Québec, et non profiter à Uber », a dénoncé Stevenson Nau, 39 ans, à sa sortie de l’assemblée générale réunissant plusieurs centaines de chauffeurs de taxi.

« Mon permis coûte 130 000 $ à Longueuil, et 150 000 $ à Montréal. En plus de la nouvelle voiture que j’ai payée 57 000 $ pour suivre les règles. Ils ont voulu qu’on s’adapte, on l’a fait », a continué celui qui en veut au gouvernement caquiste de cet aveu de trahison.

« On ne sait pas comment on va faire pour survivre. C’est inhumain, raciste et arrogant, a quant à lui lancé le président de l’Association haïtienne des travailleurs de taxi, Carlo Hector. J’ai travaillé 30 ans pour ça, et là, tout tombe à l’eau. »