L’art de raconter cette terrible maladie

Une tonne de briques est tombée sur la tête de l’écrivain montréalais à succès François Gravel, il y a deux ans : un diagnostic de Parkinson. Pour traverser cette épreuve, il a choisi de raconter l’histoire de cette maladie neurodégénérative incurable – en y greffant sa propre histoire – dans un livre qui fait passer le lecteur par toute une gamme d’émotions, À vos ordres, colonel Parkinson !

François Gravel, un auteur brillant, au sens de l’humour très fin, parle de la maladie de manière claire, en ajoutant ses réflexions, des anecdotes et ses états d’âme. À la fois instructif, réconfortant, parfois triste, et parfois même comique, ce livre est un tour de force, présenté avec une superbe plume.

« Ma façon de dealer avec les problèmes, c’est d’écrire. Ça m’a fait beaucoup de bien d’écrire ce livre », dit-il en entrevue.

Il a écrit son livre en mêlant ses réflexions et un aspect documentaire, à la manière d’un auteur qu’il aime beaucoup, Bill Bryson.

« Avant d’avoir le diagnostic, tout ce que je savais, c’était que cette maladie, c’était des personnes âgées qui tremblaient. On ne soupçonne pas tout le reste. »

Il a été « assommé » lorsque son médecin a posé le diagnostic, il y a deux ans, même s’il se doutait que quelque chose n’allait pas, parce qu’il avait des problèmes d’équilibre.

« J’avais de la misère à lancer un frisbee, par exemple. »

Maladie incurable

Juste les mots sont terribles, fait remarquer l’auteur dans la mi-soixantaine.

« C’est une maladie dégénérative pour laquelle il n’y a pas de remède. Il n’y a rien à faire. Il faut donc qu’on l’accepte. J’ai énormément de chance parce que c’est pas trop fort comme symptômes, encore. Les médicaments agissent bien pour moi et j’ai la chance d’avoir une vie littéraire. Ce que j’aime le plus faire, c’est écrire des romans. Et ça ne m’empêche pas du tout de faire ça, d’écrire tous les jours. »

La maladie affecte les neurotransmetteurs et tous les muscles du corps, créant ainsi des problèmes de motricité, de déglutition, de langage.

« On se sent plus raide, toujours en déséquilibre, comme si on était sur le point de tomber. »

Il a des problèmes avec sa voix, mais peut lire, écrire, marcher, aller au cinéma.

Écrire à la main pose problème. « Un des premiers symptômes, ça a été la micrographie : écrire de plus en plus petit dans un même mot. La main droite ne marche plus tellement. Quand j’écris sur un clavier, la main droite ne marche plus, mais avec la main gauche, je suis capable de me débrouiller. »

Bouger

Se mettre en mouvement et marcher, contourner des obstacles lui demande beaucoup de concentration.

« Je marche de façon penchée par en avant et j’ai le bras droit qui se replie, un peu comme un joueur de football quand il passe le ballon. »

Ce qui l’aide le plus, c’est l’exercice. « Je fais du jogging chaque jour depuis 20 ans. Et quand je n’en fais pas, je fais du vélo stationnaire et je marche. Quand on fait quelque chose de positif, on a l’impression d’avoir une prise sur soi, sur ses problèmes. »

Faire du bien

François Gravel est confiant et persévérant. « Je ne me vois pas baisser les bras. J’espère que ce livre pourra faire du bien à ceux qui souffrent du même problème, et que ceux qui n’ont pas le Parkinson vont mieux comprendre, de l’intérieur, ce qui se passe quand on a ce diagnostic. On apprend des choses et c’est rigolo de temps en temps. »

Extrait

Photo courtoisie

« Dans son autobiographie, l’acteur Michael J. Fox raconte avoir consulté un des plus célèbres neurologues américains quand il a cru être atteint de la maladie de Parkinson. L’éminent spécialiste lui a entre autres demandé de se toucher le nez du bout du doigt. Si jamais je deviens médecin dans une autre vie, je choisirai la neurologie plutôt que l’urologie. Leurs tests sont beaucoup moins intrusifs. » – François Gravel, À vos ordres, colonel Parkinson !, Éditions Québec Amérique