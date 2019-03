Le fil conducteur de Charles Drouin

Au sortir du Salon international de l’auto de Québec, Charles Drouin émerge d’une période d’effervescence pendant laquelle il ferme à peine l’œil et carbure à l’adrénaline. Une période comme il les aime.

Depuis sept ans, M. Drouin assume la direction de la Corporation Mobilis, association qui regroupe 140 concessionnaires automobiles, d’une fondation qui vient en aide aux personnes éprouvant des problèmes de mobilité, et du Salon de l’auto.

Plus de 70 000 visiteurs participent à ce dernier événement, qui génère des retombées économiques estimées à 4,5 millions $ dans la région.

« On va se coucher bientôt », lance à la blague celui qui a mis les bouchées doubles, avec son équipe, pour faire un succès de cette nouvelle édition. Le Salon, créé en 1923 et qui a lieu tous les printemps, est vu un peu comme la bougie d’allumage pour le secteur automobile dans la région.

Depuis le début de sa carrière, M. Drouin a connu un parcours très diversifié, pour ne pas dire hétéroclite, pour reprendre ses mots. Il a œuvré dans les domaines de la musique, de la politique, au Marché du Vieux-Port, et maintenant dans le secteur de l’automobile.

Mais un fil conducteur unit ce parcours : la passion. « Je suis quelqu’un de vraiment passionné, et qui aime atteindre des objectifs. J’aime créer, et partout où je suis passé j’ai eu la chance de faire ça, et d’avoir des patrons qui m’ont donné beaucoup de latitude. Je ne pourrais pas travailler avec quelqu’un qui est derrière mon épaule. »

Patrice Demers, avec qui il a travaillé chez New Rock jusqu’en 2008 et qui siège aujourd’hui au conseil d’administration de Mobilis, lui disait quelque chose comme : « On te donne toute la corde pour créer, mais aussi pour te pendre, alors livre, et tout va bien aller. » C’est demeuré sa philosophie.

Maniaque de musique

Charles Drouin a donc d’abord passé neuf ans dans le monde de la musique. « Je suis un maniaque de musique », souligne celui qui a passé ses études avec une photo de Donald Tarlton, de la prestigieuse boîte de production Donald K. Donald, dont il rêvait de suivre les traces.

Son premier projet lié à ce domaine, M. Drouin l’a développé au collégial, à Sherbrooke, d’où il est originaire. « On devait mettre sur pied une entreprise, donc j’ai parti une compagnie de booking et mes professeurs m’avaient dit : tu n’as rien vendu, ce sera un échec. Alors je leur ai proposé de produire un spectacle, et ç’a super bien été. »

Les années suivantes, il a réservé les sommes de ses prêts et bourses pour produire d’autres spectacles. « On a travaillé fort, je ne crois pas à la chance, et on a eu du bon succès. » À l’Université Laval, il a travaillé avec un groupe de musique progressif de Québec, Salem, qui s’est produit jusqu’à New York. « On pourrait écrire un roman là-dessus, on a vécu plein d’histoires incroyables et de belles choses », se souvient-il.

Mais le jeune homme voulait pousser sa passion encore plus loin. Il s’est mis en tête de rencontrer le producteur Michel Brazeau, aujourd’hui décédé. « Je l’imaginais comme un gros monsieur avec le cigare », relate-t-il en riant, puisque M. Brazeau était d’une tout autre stature.

Après de nombreux appels, il finit par obtenir une rencontre. Il voulait savoir comment M. Brazeau s’y était pris pour atteindre de tels sommets dans le domaine de la production de spectacles à Québec. « J’étais assez audacieux, je voulais travailler pour lui. Et après, je l’ai appelé pendant des mois. Finalement, ça n’a pas fonctionné. »

Au même moment, il multipliait les envois de curriculum vitae et les appels dans des boîtes de production, allant même jusqu’à offrir ses services gratuitement. La boîte BMG lui a donné sa première chance, qui l’a mené à son premier emploi rémunéré dans le domaine, chez Consult’Art avec André Gagné, qui a notamment fondé Woodstock en Beauce.

M. Drouin a participé au lancement de la carrière de Martin Deschamps, et a organisé des tournées. « J’ai vraiment appris sur le tas, avec la passion. J’ai appris à la vitesse grand V et ç’a été super enrichissant ».

Monde politique

Après plusieurs années passées au sein de New Rock, il a eu l’impression d’avoir fait le tour en musique. Il a constaté que le monde des studios d’enregistrement évoluait et que ça deviendrait beaucoup plus difficile d’en vivre. Il souhaitait aussi de nouveaux défis, qu’il a trouvés au Marché du Vieux-Port, où pendant un an il a planifié et supervisé les activités de la coopération avec une équipe. Les résultats ont été concluants.

« C’est là que j’ai reçu un appel d’un musicien de l’époque, parce que Josée Verner, alors ministre, cherchait quelqu’un dans le milieu culturel pour s’occuper de la région de Québec. Je ne connaissais absolument rien à la politique, alors, mais je l’ai rencontrée et j’ai été embauché. » Il y est demeuré pendant un an, il y a eu un remaniement ministériel, après quoi il a travaillé auprès de Laurent Lessard, ex-ministre, toujours en lien avec le milieu culturel.

L’offre de la Corporation Mobilis lui a ensuite permis, dit-il, de boucler la boucle. « C’est du marketing, des finances, des ressources humaines, du placement média et de la production d’événements. C’était un peu de revenir à mes premières amours. »

Cette année, il a lancé un salon des camions lourds, un projet qu’il caressait depuis des années. Un salon des véhicules électriques suivra en mai.

« Quand je suis arrivé, j’ai rédigé des objectifs qui tenaient sur quatre pages recto verso. Mon futur président m’avait dit : si tu accomplis 10 % de ça, on va être contents. Après un an, j’avais complété 70 % de ces objectifs », souligne celui qui tente de modérer ses exigences envers lui-même et envers son équipe. Il estime en effet qu’il peut devenir « étourdissant » par moments.

Aussi, lorsqu’il a besoin d’une soupape, Charles Drouin aime bien rétablir le contact avec la nature et passer quelques jours dans le bois, en silence, à lire et à marcher. Rien de tel pour recharger les batteries après l’effervescence.,