Les Hawks répliquent à l’Avalanche

Le défenseur Duncan Keith a inscrit le filet décisif tôt en prolongation, permettant aux Blackhawks de Chicago de vaincre l’Avalanche du Colorado par la marque de 2 à 1, dimanche, au United Center.

Malgré le revers, les visiteurs se sont approchés à un point des Stars de Dallas et du premier laissez-passer des équipes repêchées de l’Ouest. La formation texane a toutefois disputé une partie de moins. Pour leur part, les Hawks comptent 76 points et occupent le 11e rang de leur association.

Keith a filé hors l’aile en direction de Philipp Grubauer, qu’il a déjoué en poussant la rondelle derrière lui, juste avant de heurter le gardien.

Artem Anisimov a également enfilé l’aiguille pour les favoris locaux. Brent Seabrook et Brandon Saad ont chacun obtenu une mention d’aide. Corey Crawford a stoppé 19 lancers. Seul Alexander Kerfoot a trompé sa vigilance. Pour sa part, Grubauer a affronté 42 tirs.

Dans une cause gagnante, Patrick Kane et Jonathan Toews ont décoché sept et six tirs, respectivement.

Les deux formations ont divisé les honneurs d’une série aller-retour au cours de la fin de semaine. Le Colorado l’avait emporté 4 à 2, samedi, à Denver.

Par ailleurs, l’attaquant de l’Avalanche Mikko Rantanen a raté un deuxième match consécutif en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée.