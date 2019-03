May entame une semaine cruciale pour le Brexit, et son propre sort

Theresa May réunit lundi matin son gouvernement à l’entame d’une semaine stratégique pour le Brexit, qui pourrait voir le Parlement britannique dicter ses desiderata sur le processus de sortie de l’UE face à une première ministre aux abois.

Cette semaine aura également une forte valeur symbolique pour les partisans du Brexit, puisque c’est le vendredi 29 mars, à 23 h GMT, que le Royaume-Uni aurait théoriquement dû quitter le giron de l’Union européenne, un peu moins de trois ans après le référendum du 23 juin 2016.

Mais faute d’avoir pu rallier les députés britanniques derrière l’accord de divorce qu’elle a péniblement négocié avec Bruxelles, Theresa May s’est vue contrainte de demander aux dirigeants de l’UE un report de cette échéance historique, fixée désormais au 12 avril au plus tôt, date qui doit encore être validée par le Parlement.

Considérablement affaiblie par cette séquence, la dirigeante britannique hésite désormais à représenter immédiatement ce Traité de retrait de l’UE, destinée à mettre en œuvre un Brexit en douceur, au vote des députés. D’autant que ces derniers l’ont déjà recalé à deux reprises.

« Nous le représenterons quand nous serons sûrs d’avoir (le soutien nécessaire) », a souligné dimanche le ministre chargé du Brexit, Steve Barclay, sur la BBC.

Que veulent les députés ?

Dimanche, Theresa May a réuni plusieurs membres de son gouvernement dans sa résidence de campagne de Chequers pour de « longues discussions » consacrées, notamment, à ce problème, a indiqué un porte-parole de Downing Street.

Figuraient parmi les invités plusieurs Brexiters influents, dont l’ancien ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, et Jacob Rees-Mogg, président de l’European Research Group, un groupe de députés partisans d’une sortie de l’UE sans concession.

Selon plusieurs commentateurs politiques, certains Brexiters auraient à cette occasion tenté de négocier leur soutien à l’accord en échange d’une démission prochaine de la première ministre.

Un troisième rejet du texte pourrait être le coup de grâce pour une Theresa May en pleine crise d’autorité. Critiquée de tous côtés pour sa gestion du Brexit, la dirigeante a pu voir une liste de ses potentiels successeurs longuement discutée dans les médias britanniques ce week-end.

Avant de constater lundi matin que le tabloïd The Sun souhaite lui aussi qu’elle annonce sa démission, pour donner à son accord une chance d’être approuvé.

En attendant ce vote, les députés se prononceront lundi sur un amendement parlementaire destiné à organiser une série de votes indicatifs.

Concrètement, cet amendement leur offrirait la possibilité de donner leur avis sur plusieurs options : maintien dans le marché unique, nouveau référendum voire même annulation de la sortie de l’UE.

Selon Sky News, l’exécutif pourrait lui-même proposer un texte similaire, histoire de garder la main sur le processus.

« D’une façon ou d’une autre, le Parlement aura l’occasion cette semaine de décider ce à quoi il est favorable, et j’espère qu’il saisira cette occasion », a déclaré le ministre des Finances, Philip Hammond.

Risque de « conflit constitutionnel »

Mais cette option n’est pas sans danger pour l’exécutif en raison des tensions qu’elle pourrait susciter, les eurosceptiques craignant que le Parlement n’en profite pour prendre le contrôle du Brexit, et en dénaturer la substance.

Brexiter convaincu, Steve Barclay a mis en garde sur la possibilité que le Parlement finisse par « donner des ordres » à l’exécutif, y voyant un risque de « conflit constitutionnel » susceptible de déclencher in fine de nouvelles législatives.

Anticipant de leur côté un possible rejet de l’accord de Brexit, les dirigeants de l’UE ont eux donné à Mme May le choix : soit l’accord est voté et le Royaume-Uni effectue une sortie ordonnée de l’UE, avec un court report fixé au 22 mai.

Soit l’accord est rejeté et Londres aura jusqu’au 12 avril pour décider d’organiser des élections européennes, et demander un nouveau report.

Sinon, ce serait une sortie sans accord, et sans transition, un scénario redouté par les milieux économiques.

Avant cette semaine cruciale, des centaines de milliers de personnes ont défilé samedi à Londres pour réclamer un nouveau référendum.

La pétition en ligne demandant au gouvernement de renoncer au Brexit continuait elle de remporter un succès spectaculaire après avoir franchi dimanche soir la barre des cinq millions de signatures.