Nos premiers Expos nos Amours

Échangé aux Astros en retour de Rusty Staub, mais il a refusé de se rapporter à sa nouvelle équipe. Échangé aux Mets plus tard en retour de plusieurs joueurs, dont Kevin Collins et Steve Renko. Sacré joueur le plus utile de la Série mondiale en 1969. Au terme de sa carrière, il est devenu avocat et il a même créé son propre cabinet de droit criminel. Décédé d’une leucémie.