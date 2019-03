Passion, pouvoir et manipulation

Après Coriolan, c’est un autre grand classique qui prendra place dans les prochains jours au TNM. Cette fois, c’est la tragédie de Racine, Britannicus, créée en 1669, qui sera montée par Florent Siaud, mettant en vedette Éric Robidoux et Sylvie Drapeau. L’histoire, écrite sur une toile de fond historique, montrera à quel point l’horreur peut survenir au sein d’une famille.

Campée en 56 apr. J.-C., la pièce, qui compte plus de 1500 alexandrins, met en lumière Britannicus, interprété par Éric Robidoux, fils de l’empereur de Rome, Claude, et de Messalne, sa troisième épouse qui a fini exécutée.

« On voulait un Britannicus avec un esprit guerrier capable d’aller dans une émotion pure et tendre », indique le comédien Éric Robidoux qui travaille son texte depuis 18 mois avec les autres comédiens de la troupe dans le cadre d’ateliers. Confiant, il ajoute qu’il n’a pas peur de relever de grands défis. « Le plaisir l’emporte sur la peur, j’ai besoin de porter ce genre de rôle important, ça me fait carburer. »

Ainsi, le père de Britannicus, l’empereur Claude, a ensuite épousé Agrippine, sa quatrième femme, qui sera personnifiée par Sylvie Drapeau. Celle-ci a un fils, Néron (Francis Ducharme), d’une précédente union. Du fait de ce mariage, l’empereur a adopté Néron avant de mourir de manière suspecte, probablement empoisonné par Agrippine, sa femme.

À sa mort, Agrippine a écarté du pouvoir Britannicus au profit de son propre fils, Néron. C’est lui qui gouverne désormais l’Empire, même si l’empereur tenait à ce que ce soit Britannicus qui lui succède, son fils lié par les liens du sang. « Britannicus a été écarté du trône qui lui revenait légitimement », explique le comédien Éric Robidoux à propos de son personnage. « C’est un Britannicus déchu qui fait preuve de résilience. »

Un vent de folie

Pour ajouter à la méchanceté ambiante, Néron, qui a déjà le pouvoir, voudra l’amour et jettera son dévolu sur la princesse Junie (Évelyne Rompré), la fiancée de Britannicus, son frère adoptif. On nage en plein triangle amoureux, où la rivalité amoureuse se transformera en un vent de folie. « Son amoureuse va se faire kidnapper », annonce le comédien qui a étudié cette œuvre de Racine en profondeur. « C’est une œuvre fascinante, avec toute une gamme d’émotions. »

La jalousie et l’intense passion qui animent Néron, cet être monstrueux, le conduiront à assassiner son frère.

Grande manipulation

« Tout le monde se fait manipuler », fait remarquer Éric Robidoux. Il n’y aura pas que les deux frères ennemis qui seront trahis. « Agrippine est aussi une grande manipulatrice ainsi que les conseillers autour », ajoute le comédien, qui avait d’abord lu la pièce durant ses études au Cégep. « À ce moment-là, je ne comprenais pas tous les enjeux de l’œuvre. » Même s’il a fallu quelque 150 heures de répétitions pour approfondir sa compréhension du texte et maîtriser son jeu, il estime que les spectateurs n’auront qu’à se laisser imprégner par les émotions tragiques de l’histoire. « Ce sera facile, on travaille un alexandrin léger qui est presque de la prose », précise-t-il.

On apprend que la pièce sera campée dans son époque, avec des projections évocatrices.

Britannicus