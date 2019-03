Peut-on aimer quelqu’un toute sa vie?

Je suis avec ma blonde depuis cinq ans et je me sens dans une routine, pas désagréable mais pas stimulante non plus. Donc je suis porté à regarder de plus en plus ailleurs et à me demander si je l’aime encore vraiment. Ce qui augmente la pression, c’est qu’elle voudrait que je m’engage à l’aimer pour la vie en acceptant de la marier pour ensuite faire un enfant, l’ultime but d’une vraie vie de couple selon elle. Quand moi je pense que c’est peut-être fini entre nous, elle songe à m’attacher encore plus. Elle souhaite un homme qui l’aime pour la vie et je ne sais pas si je suis celui-là.

Est-ce que tu penses que mon couple a encore un avenir si moi je ne suis pas prêt à m’engager plus que ça avec elle? J’ai beau lui dire que le mariage ne me tente pas du tout et que j’ai encore moins envie d’avoir un enfant, on dirait que je lui parle en chinois tant elle ne comprend pas, ou ne veut pas comprendre.

Même si je suis un gars responsable rendu à 26 ans, c’est ma première vraie relation avec quelqu’un et aussi la première fois où je vis avec une blonde. Je trouve donc que ça fait déjà assez de choses à intégrer pour ne pas être obligé d’aller plus loin pour le moment. Est-ce que ma seule solution c’est de la quitter pour qu’elle comprenne? Ou bien s’il y a un autre moyen de lui faire comprendre mon malaise?

Désemparé

C’est déjà mettre la barre un peu haute que de penser qu’on peut s’aimer pour la vie. L’amour ça évolue avec le temps, et ce n’est qu’à l’usure qu’on peut connaître sa durée. Combien de gens se sont promis l’amour éternel et ont fini par se séparer par le passé? Des tonnes de gens bien intentionnés au départ ont fini par user leur amour au fil du quotidien.

La fuite en avant n’est pas une solution acceptable quand on se prétend un être responsable. Vivre une période d’indécision en amour c’est normal, mais la façon saine d’y faire face est de jouer ouvertement, carte sur table avec votre partenaire. Ne pas se sentir prêt au mariage et à fonder une famille est normal et ça s’explique à l’autre. Et ce n’est qu’à travers un dialogue lucide et constructif que vous allez pouvoir vérifier si vos divergences de vue sont irréconciliables ou si votre relation a encore des chances d’évoluer pour le mieux dans le temps.