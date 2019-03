Québec gardera sa place

Même dame nature s’est investie, en offrant des températures on ne peut plus parfaites pour cette dernière journée de compétitions.

« Si on avait voulu écrire le scénario à l’avance, on n’aurait pas rêvé d’une aussi belle fin de semaine. Il est difficile de penser que Québec ne puisse pas avoir la priorité [pour les compétitions à venir] », a assuré Pierre Mignerey, directeur de courses de la FIS.

Des quatre évènements de la FIS présentés à Québec en 2012, 2016, 2017 et cette dernière fin de semaine, la journée de dimanche a été la plus courue et de loin, affirme le président de Gestev, Patrice Drouin.

« On est en train de donner un nouveau souffle au ski de fond, ils [la FIS] ne peuvent pas penser de nous enlever l’évènement. Tant et aussi longtemps qu’on va vouloir présenter des courses, j’ai l’impression qu’ils vont nous garder une place privilégiée au calendrier », a indiqué M. Drouin.

« Ce sera la question l’année prochaine, c’est certain. Mais, pour nous, il n’est pas question de dire : Alex s’est retiré du sport de haut niveau et on n’a plus l’intention de revenir sur le Canada. On a bien l’intention de revenir à Québec », a assuré M. Mignerey.