Samuel Montembeault: tout est possible

L’avenir du gardien Samuel Montembeault s’annonce brillant aux dires de son directeur général Dale Tallon, qui n’exclut pas la possibilité de voir le Québécois agir comme partant régulier des Panthers de la Floride au cours de la prochaine saison.

L’athlète de 22 ans se débrouille bien depuis son arrivée avec le grand club, lui qui a réalisé ses débuts dans la Ligue nationale (LNH) le 2 mars. Cette année, il présente une fiche de 4-3-1, une moyenne de buts alloués de 3,02 et un taux d’efficacité de, 893. Certes, ses trois dernières parties ont été plus difficiles, mais l’organisation floridienne est loin d’avoir perdu confiance en lui.

«Il nous a ouvert les yeux. Il a été impressionnant et s’il connaît une autre saison estivale satisfaisante, pourquoi pas?, a déclaré Tallon au site The Athletic, vendredi, concernant les probabilités d’utiliser Montembeault comme numéro 1 en Floride. En une année, il a parcouru beaucoup de chemin. Son amélioration aux plans mental, physique et émotionnel a été incroyable.»

«Je pense qu’au niveau physique, il est prêt à relever le défi, a-t-il renchéri. Cependant, il ne disputera pas 75 matchs l’an prochain. Il devra se battre pour un poste et mériter le droit de jouer. Néanmoins, nous avons confiance en ses habiletés.»

Plus à l’aise

Qu’en pense le principal intéressé, qui pourrait se mesurer aux Maple Leafs de Toronto, lundi, ou au Canadien de Montréal le lendemain?

«Je crois que le fait de jouer certains des six derniers matchs du calendrier m’aidera à être plus à l’aise, a-t-il dit. Tout va très bien pour moi jusqu’ici. Je souhaite seulement demeurer dans l’entourage de l’équipe le plus longtemps possible. Si je dois revenir dans la Ligue américaine, ce sera un peu dur à accepter, car je sais que je peux jouer ici. Mais en même temps, ça fait partie de mon développement. Si je travaille fort ici, il y aura une place pour moi dans le futur.»

Aussi, Montembeault peut compter sur le soutien de ses collègues devant le filet des Panthers, Roberto Luongo et James Reimer. Les deux hommes se disent heureux pour celui ayant totalisé 37 joutes avec la filiale de Springfield en 2018-2019.

«Il m’a vraiment épaté par son attitude. Il semble calme, à l’aise et en contrôle. Il n’est pas nerveux, même si jouer pour la première fois dans la LNH peut être intimidant. Il en faut beaucoup pour un gardien d’en arriver à pouvoir rester fort et ne pas se laisser ennuyer par toutes sortes de détails», a affirmé Luongo.

«Lorsque vous obtenez votre chance, vous souhaitez bien faire et c’est ce qu’il a accompli, a ajouté Reimer. Quand l’entraîneur vous donne l’occasion, vous devez la saisir. Parfois, vous n’avez pas trop d’attentes lorsque vous êtes jeune. Vous voulez uniquement montrer votre savoir-faire. Je pense qu’il a déjà réussi cela. Il n’est pas ici par chance. Il est un gardien très talentueux.»