Six minutes de trop

RALEIGH | Les deux points si précieux étaient à la portée du Canadien, qui a tenu le coup jusqu’à six minutes de la fin de la troisième période.

« Il n’en demeure pas moins qu’on vient de terminer une série de quatre matchs en six jours avec une récolte de sept points sur une possibilité de huit », a poursuivi l’entraîneur en chef du Canadien.

Avant de s’incliner devant les Hurricanes, le Tricolore avait battu les Flyers de Philadelphie, les Islanders de New York et les Sabres de Buffalo.

Julien n’a pas voulu chercher d’excuses pour expliquer la défaite, mais il a constaté que ses joueurs avaient commencé à manquer de carburant au second engagement.

« À partir de la deuxième, on a commencé à sentir la fatigue, a-t-il expliqué. C’était clairement visible sur la patinoire. On a essayé de tenir le coup et Carey a été encore une fois solide.