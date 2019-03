Sympathie pour le diable

Les faits relatés hier par mon confrère Jean-François Cloutier sur les liens entre SNC-Lavalin et Saadi Kadhafi, l’un des fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, m’ont donné la nausée.

De beaux gros cadeaux

Les grands patrons de SNC-Lavalin n’ont pas seulement offert deux yachts hyper-luxueux à Saadi Kadhafi (un de 45 mètres et un autre de 63 mètres), mais ils ont même songé à lui donner un jet privé de Bombardier, d’une valeur de 35 millions de dollars !

Cela, sans compter les voyages tous frais payés, les putes, le champagne, le caviar, les suites privées cinq étoiles pendant plusieurs mois, les nuits arrosées dans des bars de danseuses, un spectacle privé du chanteur 50 Cent, un condo meublé par un designer réputé, etc.

Tout ça pour obtenir les faveurs d’un des dictateurs les plus brutaux de la planète.

Et on est censé être fier de ce « grand fleuron québécois » ?

Qui était prêt à se rouler dans la merde pour décrocher des contrats ?

Des crimes connus

Kadhafi père était un véritable psychopathe, qui torturait ses opposants politiques et commettait les pires sévices sexuels.

Selon un grand reporter du Monde qui a enquêté sur les crimes commis par le dictateur libyen, « Kadhafi avait un harem, une cohorte de femmes asservies dans les sous-sols de sa résidence, dans des petites chambres ou des appartements. Ces proies obligées de se présenter à lui en petites tenues pouvaient être appelées à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Là, elles étaient violées et tabassées après avoir subi les pires humiliations sexuelles.

Et lorsqu’il voyageait à l’étranger, il était accompagné d’une partie de son harem et d’une rabatteuse qui était chargée de l’alimenter en jeunes femmes, et parfois en jeunes hommes. »

Vous me direz que ces faits ont été révélés après la mort du dictateur.

On ne connaissait peut-être pas tous les détails scabreux de sa vie privée. Mais tout le monde savait que Mouammar Kadhafi était un fou dangereux qui se foutait des droits de la personne comme de son premier chameau.

Ses exactions étaient régulièrement dénoncées par les associations de défense des droits de la personne.

SNC-Lavalin a courtisé Kadhafi en 2009-2010.

Voici ce qu’Amnistie internationale disait de Kadhafi dans ces années-là.

« Tous ceux qui tentent d’exprimer librement leurs opinions sont passibles de la peine de mort. »

« Les organismes indépendants chargés de s’assurer que les droits de la personne sont respectés ne peuvent entrer au pays. »

« Les opposants politiques sont condamnés à de lourdes peines de prison après des semblants de procès. Des centaines sont mystérieusement disparus. »

« Les journalistes qui critiquent le pouvoir sont arrêtés et jetés en prison. »

« La Libye sous Kadhafi est un État où la société civile est totalement absente et où le système policier et judiciaire condamne, torture et applique la peine de mort en toute impunité. La situation des droits de l’homme est catastrophique. »

« Plus de 1200 prisonniers ont été massacrés. »

Un beau projet

Rappelons que SNC-Lavalin a construit une belle grosse prison pour Mouammar Kadhafi.

Et on se targue, au Québec, d’avoir de « beaux fleurons » et de « belles valeurs »...