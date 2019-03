Tailleurs et complets roses

On pourrait dire que le premier vent de cette tendance a pris son élan aux Oscars. Les nuances de rose ont marqué la grande soirée, mais parmi les magnifiques tenues, il y avait le smoking en velours Fendi de Jason Momoa et le tailleur scintillant DSquared d’Awkwafina. Depuis, les créations roses se multiplient et on a affaire à un véritable enchaînement de costumes qui ferait mourir de jalousie Barbie. Photo WENN.com

On les retrouve partout, sur les tapis rouges, mais aussi dans vos boutiques préférées. La Maison Simons propose actuellement­­­ une veste à poches appliquées de la collection capsule Lecavalier+Edito, la boutique Tristan offre un modèle à rayures, La Baie présente une version à carreaux de Ganni et H&M met en marché un ensemble rose poudré. Et ce ne sont que quelques déclinaisons pour les femmes.

Les hommes ne sont pas en reste et ils pourront faire un arrêt au Château pour un veston en velours, chez Zara pour un complet framboise et à la Maison Simons pour sa variante pétale de rose.

Femmes Photo courtoisie, Tristan Photo courtoisie, H&M Photo courtoisie, Simons

Hommes Photo courtoisie, Simons Photo courtoisie, Zara Photo courtoisie, Le Château

Tape à l’oeil Photo WENN.com Photo AFP Photo AFP Photo AFP

Pour contrer la couleur vibrante, l’imprimé léopard ou les reflets métalliques de leur tailleur, ces stars ont joué la carte d’un stylisme réservé ou d’un agencement désinvolte. Heidi Klum, boutonnée jusqu’au cou, a choisi un total look tacheté de Robert Rodriguez. Awkwafina a elle aussi opté pour une silhouette monochrome couvrante lilas de DSquared. Isla Fisher a injecté une touche casual à son ensemble griffonné de Moschino en optant pour une camisole côtelée. Glenn Close a allégé le look de ce tailleur Sies Marjan en le coordonnant à une camisole en soie couleur bois de rose.

Coupes droites Photo WENN.com Photo WENN.com Photo AFP

Dua Lipa, Noomi Rapace et Maggie Gyllenhaal ont craqué pour les coupes droites des tailleurs Calvin Klein 205W39Nyc, Dior et Kate Spade New York. Des silhouettes à la fois décontractées et chics.

Accents de blanc Photo AFP Photo AFP

Comment porter le complet rose pour l’homme ? Tyler Posey a fait un rappel de l’imprimé floral de son costume Asos avec des derbys cognac. La veste smoking Tom Ford d’Ansel Elgort se marie bien à un pantalon noir.

Accessoires métalliques Photo AFP Photo WENN.com Photo WENN.com

Les chaussures métalliques semblent être l’acces­soire de choix pour les costumes roses. Les manches retroussées, Michelle Keegan a opté pour des mules argentées pour compléter sa création éponyme pour les magasins Very, alors que Pixie Lott, vêtue de Schiaparelli, a choisi des sandales dorées. America Ferrera a plutôt préféré un escarpin argenté façon serpent pour illuminer son tailleur de Kate Spade New York.

Touches athlétiques Photo WENN.com Photo courtoisie