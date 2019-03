Thriller au cœur des Alpes suisses

Scénariste et réalisateur en plus d’être un romancier qui connaît de plus en plus de succès, le Français Niko Tackian propose un thriller captivant, déroutant, très rythmé, se déroulant dans les sommets enneigés des Alpes suisses : Avalanche Hôtel.

L’histoire débute en janvier 1980, dans les Alpes suisses, alors que Joshua Auberson est agent de sécurité à l’Avalanche Hôtel, un luxueux palace.

Il enquête sur la disparition d’une jeune cliente, en ayant toujours l’impression qu’il y a quelque chose qui cloche autour de lui.

En pleine tempête de neige, le barman lui demande de le suivre dans la montagne. Joshua perd conscience. Lorsqu’il se réveille, dans une chambre d’hôpital, il apprend qu’il a été pris dans une avalanche et s’est retrouvé dans le coma pendant deux jours.

En 2018, Joshua est devenu policier et l’Avalanche Hôtel a fermé boutique depuis belle lurette. Il pense que tout ce qu’il avait observé tenait du rêve, puisqu’il était dans le coma.

Très bien ficelé, très prenant, Avalanche Hôtel est le cinquième roman de Niko Tackian. Il est né de circonstances qu’il trouve « hallucinantes ».

« J’allais dans un salon du livre avec mon éditeur. J’étais dans le train, je regardais les réseaux sociaux, les mails, sur mon téléphone. Je suis tombé sur des news sur les hôtels les moins visités du monde. J’ai vu une photo d’un palace entouré de montagnes. J’ai dit à mon éditeur : tu vois, ça, c’est mon prochain roman ! »

La mémoire

La photo de l’hôtel l’a fasciné. « Quand je suis revenu du salon, je me suis renseigné sur cet hôtel et j’ai commencé à bâtir l’histoire en partant de cette photo. »

Au bout de huit chapitres, il a réalisé qu’il devait se rendre en Suisse pour écrire la suite.

Niko Tackian a retrouvé l’hôtel qu’il avait vu sur la photo. « Ce qui s’est passé est très perturbant, et en même temps un peu magique : je me suis rendu compte que j’avais décrit cet hôtel et ses intérieurs avec beaucoup de détails, dont j’ai retrouvé l’exacte similitude dans l’hôtel où je suis allé. »

Un roman né donc d’une intuition incroyable. Le thème de la mémoire passionne l’écrivain.

« On a une zone dans le cerveau qui est notre zone de mémoire autobiographique. On construit l’image qu’on a de nous-mêmes, et donc notre personnalité, qui nous sommes. On se rend compte qu’elle peut être construite sur des souvenirs qui ne sont pas très précis. »

Flic normal

Pour que Joshua soit à contre-pied des clichés de personnages de flics tourmentés, Niko Tackian a créé un personnage de policier normal, qui se pose des questions de personne normale.

« J’avais envie d’avoir un héros qui soit très proche de tout le monde. On peut être pris dans une aventure sans reprendre l’archétype du héros. Il se demande même pourquoi c’est à lui que ça arrive, tout ce qui se passe, alors qu’il n’a vraiment pas l’impression d’être quelqu’un d’exceptionnel. Mais si, on est tous exceptionnels. »

Niko Tackian adore créer toute l’atmosphère d’un roman – les paysages, les sons, les odeurs.

« Moi-même, quand je l’écris, j’ai froid, quoi ! C’est immersif, c’est un jeu de rôles. Dans Avalanche Hôtel, il y a un côté jeu de piste, avec des indices, des énigmes cachées... Je voulais jouer avec tout ça, pour que le lecteur trouve par lui-même la solution. »

Niko Tackian est un scénariste, réalisateur et romancier français.

Il a créé avec Franck Thilliez la série Alex Hugo pour France 2.

Il a également écrit les enquêtes de Tomar Khan, Toxique (2017) et Fantazmë (2018), publiées chez Calmann-Levy.

Jetez un coup d’œil à Avalanche Hotel : calmann-levy.landing-hachette.fr/avalanche-hotel/

EXTRAIT

« Joshua tourna la tête vers le serveur et un froid glacial s’engouffra dans la pièce en lui transperçant la poitrine.

– C’est la maison qui offre, dit Clovis en le fixant de ses yeux étranges.

Joshua eut un mouvement de recul et parcourut la salle du regard. Rien n’avait changé : les mêmes clients s’alcoolisaient lentement, assis dans les mêmes fauteuils, et Sybille n’en finissait pas de minauder. Pourtant, Clovis, le Clovis de son cauchemar, se trouvait bien derrière le comptoir, vêtu du costume noir qu’il portait à l’Avalanche Hôtel et nettoyant précautionneusement un verre avec son chiffon. »

– Niko Tackian, Avalanche Hotel, Éditions Calmann Levy