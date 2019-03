Un contrat d’un milliard est le prochain plateau

J’aime bien interagir avec les amateurs de sport avec mon compte Twitter. Un certain Jonatha44988139 m’a posé une question intéressante : « Crois-tu qu’on va voir un joueur signer un contrat d’un milliard de notre vivant ? »

Il faisait référence à la prolongation de contrat de 12 ans et 426 millions $ de Mike Trout avec les Angels de Los Angeles. Je commence à me dire que ça pourrait être possible un jour.

Non, je ne vis pas dans un monde de licornes et d’arcs-en-ciel. Selon le magazine Forbes, les revenus du baseball majeur ont dépassé le cap des 10 milliards en 2017, une hausse de 500 millions par rapport à 2015. Une hausse fulgurante.

L’an dernier, les joueurs ont récolté 4,8 milliards en salaires et en bénéfices. Avec le nouveau contrat de Trout, et ceux de Bryce Harper (330 M$) et de Manny Machado (300 M$), l’élastique ne semble pas sur le point de briser. Bien au contraire.

Je me souviens encore de la journée où Alex Rodriguez avait mis sa signature en bas d’un contrat de 252 millions pour 10 ans avec les Rangers du Texas. À ce moment-là, tous les observateurs mentionnaient qu’aucun autre joueur ne pourrait obtenir plus d’argent dans le futur.

Toutefois, ce montant record a été battu à quatre reprises. Le premier, par A-Rod lui-même, avec 275 M$. Puis, cette année, il y a eu Harper, Machado et Trout.

Est-ce qu’on verra un contrat de 500 millions $ dans les prochaines années ? Je serais prêt à parier que oui.

Si les revenus du baseball majeur continuent de grimper à ce rythme, il est possible qu’un jour, il y ait un joueur qui obtiendra un pacte d’un milliard sur plusieurs saisons.

Tout est possible dans le baseball majeur, où la démesure n’a jamais eu de limites.

Fatigué des Blue Jays

Dimanche après-midi, je suis allé à l’Expo Fest, organisé par l’infatigable Perry Gee. Plusieurs amateurs nostalgiques s’étaient déplacés pour rencontrer la quinzaine d’anciens joueurs des Expos. Ça sentait le baseball à plein nez.

Tous ces gens attendent le retour des Expos avec impatience.

Depuis une dizaine d’années, les Blue Jays de Toronto viennent au Stade olympique pour leurs deux derniers matchs préparatoires. C’est agréable, mais c’est comme manger un plat réchauffé. Rien d’excitant pour les papilles gustatives.

Les gens de Montréal ont démontré à plusieurs reprises qu’ils aiment encore le baseball. Les chiffres d’assistances sont là pour le prouver.

Je n’ai rien contre les Blue Jays, mais je commence à être fatigué de voir le baseball majeur jouer avec les sentiments des amateurs.

J’ai hâte que le commissaire Rob Manfred passe de la parole aux gestes. C’est plus facile à dire qu’à faire. Stephen Bronfman et son groupe doivent d’abord régler le dossier du nouveau stade.

Lundi soir et mardi, est-ce qu’on assistera aux deux derniers matchs préparatoires des Torontois à Montréal avant le retour des Expos ?

Je l’espère.

Harvey a eu la fin qu’il méritait

Photo Didier Debusschère

Alex Harvey m’a fait vivre de belles émotions ce week-end, sur les plaines d’Abraham, avec deux médailles d’argent pour conclure une brillante carrière. Un vrai scénario digne de Hollywood ! Je me souviendrai toujours de ses derniers JO à Pyeongchang. À ce moment, il était au sommet de son art, mais il n’avait pas réussi à gagner une médaille. Il avait frôlé le podium au 50 km. Harvey a réussi à rivaliser dans un sport où le dopage est bien présent. Il a tout mon respect.

Les Canadiennes méritent le respect

Photo d'archives, Martin Alarie

Privées de Marie-Philip Poulin, les Canadiennes ont tenu leur bout en finale de la Coupe Clarkson, dimanche. Pas suffisant pour soulever le précieux trophée cependant. J’ai bien aimé les performances d’Anne-Sophie Bettez et de Mélodie Daoust, qui sont des vraies. Il est rare qu’elles prennent une journée de congé au bureau, ces deux-là. On a eu droit à un bon match de hockey, et c’est une autre preuve que le hockey féminin est en pleine progression.

GYM a besoin de profondeur

Photo d'archives, PIerre-Paul Poulin

La carte de GYM présentée samedi au Casino de Montréal manquait de panache. Après l’annulation du duel de Marie-Ève Dicaire, il ne restait plus grand-chose à se mettre sous la dent. C’est pour cette raison que je suis demeuré à la maison. Yvon Michel doit se mettre en mode recrutement pour dénicher des boxeurs qui soient capables de faire une finale si cette dernière tombe à l’eau. Pour le moment, il y a un écart entre ses ténors (Rivas, Alvarez et Dicaire) et les autres boxeurs de son écurie. Il doit être comblé pour le bien du spectacle.

Le président de l’AIBA devait démissionner

La boxe amateur est en crise depuis plusieurs années, au point où le CIO envisageait de retirer cette discipline en prévision des Jeux de Tokyo. Le président de l’Association internationale de boxe amateur (AIBA), Gafur Rahimov, a démissionné quatre jours après avoir été élu pour un autre mandat. Ça arrive à quelques jours d’une rencontre importante avec le CIO sur la présence de la boxe aux JO. Depuis 1995, la corruption était devenue une norme au sein de l’AIBA. Que le vrai ménage commence...