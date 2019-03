Un enfant disparu dans Villeray

Un enfant de 12 ans a disparu samedi et est recherché par la police de Montréal.

Philippe Mélanson a été vu pour la dernière fois vers 17 h à sa résidence de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Il se déplace en transport en commun et fréquente le secteur de Villeray et le centre-ville.

L’enfant est blanc, mesure 163 cm (5 pi 4 po), a les yeux et les cheveux bruns et parle français.

Lorsqu’il a quitté son domicile, il portait un manteau noir, un jogging gris et un chandail à manches longues, tous trois de marque Adidas.

Sa famille craint pour sa sécurité.

La police demande à toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en composant le 911.