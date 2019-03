Une comédie drôle et singulière

S’ils ont souvent remporté un succès d’estime, les films du cinéaste québécois Kim Nguyen ont toujours eu du mal à rejoindre le grand public. Les choses devraient changer avec son nouveau long métrage, The Hummingbird Project, une comédie dramatique divertissante à souhait qui réunit tous les ingrédients pour connaître un beau succès en salles.

Tourné au Québec avec un budget important (16 millions $), The Humming­bird Project (Le Projet Hummingbird, en version française) nous transporte dans l’univers complexe et fascinant des transactions boursières à haute fréquence.

Construit à la fois comme un thriller et un road-movie, le film raconte l’histoire de deux cousins new-yorkais (joués par Jesse Eisenberg et Alexander Skarsgard) qui ont élaboré le projet fou de bâtir un câble en fibre optique entre le Kansas et le New Jersey qui devrait leur permettre de faire fortune en devançant tout le monde d’une petite milliseconde dans le marché des transactions boursières.

Sauf que leur ancienne patronne (Salma Hayek), une boursière impitoyable, tentera de leur mettre des bâtons dans les roues.

Un tandem efficace

Avec ce septième long métrage (son troisième tourné en anglais), Kim Nguyen (Rebelle, Un ours et deux amants) change de registre pour signer une comédie d’aventures enlevante et loufoque qui s’appuie sur d’excellentes performances d’acteurs.

Le tandem formé par Jesse Eisenberg et Alexander Skarsgard se révèle particulièrement efficace. Habitué aux rôles de séducteurs, Skarsgard en surprendra plusieurs en se glissant dans la peau d’un grand garçon timide qui a des problèmes de calvitie. Mention spéciale aussi à Salma Hayek qui livre une performance savoureuse dans le rôle d’une femme d’affaires sans scrupules. On sent tout au long du film que les acteurs ont eu beaucoup de plaisir à donner vie à ces personnages aussi fantaisistes qu’attachants.

Kim Nguyen s’est visiblement lui aussi amusé en tournant ce film singulier et ambitieux dans lequel il n’hésite pas à mélanger les genres. Quelque part entre la comédie, le thriller financier et le road-movie, The Hummingbird Project est sans aucun doute son meilleur film depuis Rebelle. Et son plus accessible à ce jour.

The Hummingbird Project (Le Projet Hummingbird)

★★★ ½