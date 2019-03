Une première en 13 ans pour les Flames

Pour la première fois depuis la saison 2005-2006, les Flames de Calgary font partie du club sélect des équipes ayant amassé 100 points ou plus au cours d’une campagne.

La troupe de l’Alberta a porté son total de points à 101 en défaisant les Canucks de Vancouver 3 à 1, samedi soir.

«C’est une grande réussite pour notre équipe», a affirmé le gardien Mike Smith, au quotidien Calgary Sun. «Cette équipe a fait beaucoup de chemin depuis le début de la saison. Récolter 100 points veut dire que tu fais beaucoup de bonnes choses pendant les matchs.»

Les Flames sont au sommet de la section Pacifique et de l’Association de l’Ouest, six points devant leurs plus proches poursuivants, les Sharks de San Jose.

Deux autres formations ont dépassé la marque des 100 points jusqu’ici, le Lightning de Tampa Bay et les Bruins de Boston.

Rester prudent

En dépit de leurs bons résultats, les Flames, qui ont encore sept rencontres à disputer d’ici la fin de la saison régulière, ne veulent pas s’asseoir sur leurs lauriers.

«Nous ne pouvons rien tenir pour acquis», a averti le défenseur Mark Giordano. «Nous devons continuer à aller de l’avant. Nous aurons besoin de beaucoup plus que 101 points pour finir premiers dans la section. Toutefois, nous sommes en bonne position. Nous devons seulement continuer à bien jouer jusqu’au début des séries.»

L’entraîneur-chef Bill Peters a quant à lui encensé la régularité et la persévérance dont ses troupes ont fait preuve cette saison.

«Nous avons connu quelques mauvaises séquences, mais nous n’avons pas lâché. Nous avons continué à croire en nous, à travailler et à respecter notre plan de match», a-t-il dit.

Giordano favori?

Giordano, qui a amassé un but et deux mentions d’aide dans la victoire de samedi, fait partie des favoris pour gagner le trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la Ligue nationale.

Il est notamment au deuxième rang des meilleurs pointeurs chez les arrières avec 72 points, cinq de moins que Brent Burns, des Sharks de San Jose.

Le vétéran de 35 ans a certainement l’appui de ses coéquipiers.

«Selon moi, il est le meilleur défenseur de la ligue et il le prouve chaque soir», a indiqué Travis Hamonic. «Il est probablement aussi le joueur le plus sous-estimé de la Ligue. Il est notre leader et le cœur de notre équipe.»

Les Flames accueilleront les Kings de Los Angeles, lundi.